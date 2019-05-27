Экономика

Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпанийРБК 00:30

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Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
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Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний

РБК00:30
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