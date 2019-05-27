Экономика
Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпанийРБК 00:30
Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
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Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Наука
Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет
Согласно представленной информации, в ходе испытаний роботу удалось отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti, масса которого составляет 3,3 тонны.
Обновлено 25 мая в 15:34
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Хоккей
Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Культура
Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено 25 мая в 19:29
Происшествия
В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме
По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Футбол
Роналду не вошел в тройку бомбардиров чемпионата впервые за 13 лет
Роналду не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года.
Обновлено в 01:16
Общество
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Экономика
В российских магазинах станет меньше ценников
Предполагается, что единые ценники позволят магазинам сократить количество стикеров на прилавках минимум на 20%, уменьшить количество неточностей в них и сэкономить в среднем два млрд рублей ежемесячно, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали, с какой погоды начнется лето
Уже со вторника в центральных регионах европейской части России начнется повышение температуры воздуха до 22-27 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено вчера в 04:42
Армия и оружие
РФ проведет наблюдательный полет над США
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
На ЕКАДе в лобовом столкновении Toyota и Skoda пострадали три человека
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Футбол
Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в «Ювентусе»
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в Серии А. Напомним, что после матча 38-го тура чемпионата Италии наставник покидает туринцев.
Обновлено вчера в 07:42
Экономика
Вилки и ложки принесли России миллиарды
Экспорт столовых приборов и инструментов из металла в 2018 году принес российским компаниям 50,1 миллиарда рублей, подсчитали авторы исследования компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 01:08
Общество
Чем заняться, чтобы не сидеть дома: отрываемся под Plazma и «25/17» и смотрим мультик про кошечек
Понедельник, 27 мая Смотрим фильмы о хип-хопе В одном из екатеринбургских баров решили устроить тематический киномарафон — показать фильмы о музыкантах и с музыкантами в главных ролях.
Обновлено в 00:35
Кино
Священник посчитал фильм «Т-34» оскорблением чувств верующих
Обновлено вчера в 20:57
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»
В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
Обновлено вчера в 11:05
Космос
Полет американских спутников над Россией засняли на видео
Полет спутников Илона Маска снял на видео астроном-любитель Илья Янковский, 26 мая передает LENTA.RU.
Обновлено вчера в 09:19
Космос
В ночь на 26 мая к Земле приблизился потенциально опасный астероид
Обновлено 25 мая в 22:15
Политика
Зеленский призвал полицию не задерживать политических протестующих
Президент Украины Владимир Зеленский призвал полицию не применять строгие меры к политическим протестующим, если они не нарушают закон.
Обновлено вчера в 09:25
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
Обновлено 24 мая в 14:12