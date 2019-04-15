Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатноРоссийская газета 15:16

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости. По словам замминистра, нигде не было отмечено ни ажиотажного спроса на цифровые приставки и телевизоры, ни неоправданного повышения цен.

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

Экономика Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.

Экономика Минпромторг ожидает в 2019 г рост продаж товаров легпрома из РФ на 6,2%, до 2,97 трлн руб Минпромторг РФ ожидает увеличения розничных продаж отечественных товаров легкой промышленности в 2019 году на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, до 2,97 триллиона рублей, говорится в докладе о целях и задачах ведомства на 2019 год.

Хоккей Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.

Происшествия Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован Пожарные взяли под контроль пожар в соборе Парижской Богоматери, сообщает Le Parisien.

Экономика Бедных россиян могут освободить от НДФЛ Норма затронет население, чьи доходы существенно страдают от вычета НДФЛ и после него становятся ниже прожиточного минимума.

Гаджеты Гибкий смартфон Motorola Razr получил сертификацию Bluetooth Ожидаемый во всем мире гибкий смартфон Motorola Razr стал еще ближе к своему выходу.

Экономика Повар и уборщик вошли в топ самых востребованных профессий Популярный интернет-сервис объявлений для работодателей и соискателей составил рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2017 и 2018 годов.

Политика Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-службы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией.

Экономика «Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США Компания "Русал" договорилась с производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries (США) о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности, свидетельствует сообщение на официальном сайте компании.

Политика Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.

Транспорт В России предложили ввести платные перекрестки Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Политика Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Культура Библия Гутенберга из коллекции РГБ будет оцифрована Экземпляр отпечатанной Иоганном Гутенбергом Библии из коллекции Российской Государственной Библиотеки (РГБ), представленный в Москве на выставке "Библия Гутенберга: Начало нового времени", посвященной Библии, изданной им в середине XV века в Майнце, будет оцифрован и выложен в открытый доступ на сайте РГБ.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.

Происшествия В Приморье похороненный пес выбрался из могилы В Уссурийске похороненный 18-летний пес оказался живым и выбрался из могилы, пишет РИА VladNews со ссылкой на приют для животных.