Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатноРоссийская газета 15:16

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости. По словам замминистра, нигде не было отмечено ни ажиотажного спроса на цифровые приставки и телевизоры, ни неоправданного повышения цен.
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Алексей Константинович Волин
Российский журналист
Российский государственный деятель, советский и российский журналист, медиаменеджер. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России. В 2000-2003 годах - заместитель главы аппарата Правительства РФ.
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