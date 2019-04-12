Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатноРоссийская газета вчера в 15:16
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости. По словам замминистра, нигде не было отмечено ни ажиотажного спроса на цифровые приставки и телевизоры, ни неоправданного повышения цен.
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20 регионов России перешли на цифровое телевидение без особых проблем
Комсомольская правдавчера в 22:51
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