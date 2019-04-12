Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатноРоссийская газета вчера в 15:16

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости. По словам замминистра, нигде не было отмечено ни ажиотажного спроса на цифровые приставки и телевизоры, ни неоправданного повышения цен.
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В Минкомсвязи рассказали об итогах «второй волны» перехода на цифровое ТВ

REGNUMвчера в 20:37

20 регионов России перешли на цифровое телевидение без особых проблем

Комсомольская правдавчера в 22:51

Волин рассказал, как прошёл переход на цифровое ТВ в 20 регионах РФ

Life.ruвчера в 19:12

Переход с аналогового на цифровое телевещание в 20 российских регионах прошел в штатном режиме

Эхо Москвывчера в 23:31

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

Российская газетавчера в 15:16

Минкомсвязи не зафиксировало проблем при переходе 20 регионов России на цифровое ТВ

ТАССвчера в 15:04

В понедельник в 20 регионах России состоится переход на цифровое вещание

РЕН ТВвчера в 03:48
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Политика

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 14:07
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В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

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Названа новая причина появления человека

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Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на пожарных.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

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Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
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НХЛ. Шестеркин и Кравцов договорились о контрактах с «Рейнджерс»

Обновлено вчера в 15:47
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

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Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Интернет

Яндекс заявил, что предупреждал Mozilla о грязных методах Google

Георгий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекс, в ответ на твит экс-вице-премьера Firefox, в котором он обвиняет Google в «грязных» методах конкуренции, рассказал, что Яндекс предупреждал их о возможном плохом исходе.
Обновлено вчера в 20:23
Политика

В МВД назвали количество украинцев, имеющих временное убежище в России

Число украинцев, имеющих временное убежище в России или статус беженца, оценивается в 77 тысяч, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров

Около коттеджного поселка актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц

Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Мусорные операторы по всей России могут прекратить работу

С 1 января 2019 г. в России стартовала мусорная реформа: ответственность за вывоз ТКО перешла к региональным операторам, отобранным на конкурсной основе.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

«А тебя, мой любимый, я никому не отдам»: Волочкова без ума от своего мужчины

Известная балерина Анастасия Волочкова очень трогательно призналась в чувствах своему мужчине в Instagram.
Обновлено вчера в 22:17
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено 13 апреля в 05:29
Транспорт

Водителей, гоняющих в местах ремонта трасс, оштрафуют

Водителей, которые не обращают внимания на знаки и не снижают скорость в зоне ремонтов, будут штрафовать.
Обновлено в 00:10
Культура

В США скончалась актриса Джорджия Энджел

Американская актриса Джорджия Энджел умерла в США на 71-м году жизни, информирует Fox News.
Обновлено в 00:18
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

Талые воды подтопили деревню на севере Бурятии

Талые воды подтопили дворы в населенном пункте Алла в Курумканском районе Бурятии, власти на всякий случай подготовили для жителей пункт временного размещения.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Сантехник-наркоман задушил пожилую клиентку ради денег в Новосибирске

Сантехник-наркоман задушил пожилую клиентку ради денег в Новосибирске, сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

В Хабаровском крае полицейского задержали на антикоррупционной лекции

Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие

Россия направит до 30 военных в миссию ООН в ЦАР

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 00:57
Политика

В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
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Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено 14 апреля в 23:16
Политика

Евросоюз проведет торговые переговоры с США

Европейский Союз намерен в кратчайшие сроки провести торговые переговоры с США. Об этом заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
Обновлено вчера в 08:03
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