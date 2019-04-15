Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатноРоссийская газета 15:16
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости. По словам замминистра, нигде не было отмечено ни ажиотажного спроса на цифровые приставки и телевизоры, ни неоправданного повышения цен.
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Кино
«ВКонтакте» защитит поклонников «Игры престолов» от спойлеров
Обновлено в 05:15
Транспорт
Проезд по платным дорогам подорожает
В «Автодоре» объявлено о повышении стоимости проезда по платным дорогам.
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Происшествия
Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама
Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено в 22:39
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals), подрался с нападающим «Каролины Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:36
Политика
Посла Франции возмутили слова журналиста из Украины о соборе Нотр-Дам
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 21:45
Политика
Вместо Зеленского на дебаты придет другой человек
Отмечается, что вместо Зеленского в студии, где будут проходить дебаты, будет присутствовать его советник Александр Данилюк.
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Происшествия
Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился
Ранее сообщилось, что в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар.
Обновлено в 14:06
Политика
На Украине могут возбудить дело против Зеленского
В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Общество
В Париже сгорел Нотр-Дам де Пари, пожар тушили больше девяти часов
Нотр-Дам горел больше девяти часов.
Обновлено в 14:49
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Политика
США пообещают Британии не казнить Ассанжа, считает эксперт
США, скорее всего, дадут необходимые гарантии, что не будут приговаривать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к смертной казни, чтобы добиться его экстрадиции из Великобритании, считает адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 20:26
Музыка
В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Финансы
Чистая прибыль Связь-Банка составила 211 млн рублей по МСФО за 2018 год
Чистая прибыль Связь-Банка (группа ВЭБ) по МСФО за 2018 год составила 211 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»
Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Политика
В ЕС утвердили проект поправок к газовой директиве
Поправки в проекте были согласованы советом ЕС единогласно.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Общество
Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Общество
В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение
Экологические активисты блокировали в понедельник загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 10:40
Здоровье
В Кировской области в пятый раз прошла акция «День здоровья»
В минувшие выходные сразу в трех медучреждениях Кировской области прошла акция регионального министерства здравоохранения.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» (занимается освобождением пленных) Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 21:27
Здоровье
Британка заработала инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 11:02
Футбол
Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор
Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено в 12:45
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Космос
Планетологи нашли «зародыш» кометы внутри уникального метеорита
Один из метеоритов, упавших на южный полюс Земли в недавнем прошлом, содержит в себе следы первичных пород Солнечной системы, попавших в породивший его астероид после его столкновения с "зародышем" кометы.
Обновлено в 11:25
Единоборства
Боец ММА Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Поединок с ММА-блогеру Артёмом Тарасовым проиграл российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 18:49