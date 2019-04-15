Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатноРоссийская газета вчера в 15:16

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости. По словам замминистра, нигде не было отмечено ни ажиотажного спроса на цифровые приставки и телевизоры, ни неоправданного повышения цен.
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Переход с аналогового на цифровое телевещание в 20 российских регионах прошел в штатном режиме

Эхо Москвывчера в 23:31

20 регионов России перешли на цифровое телевидение без особых проблем

Комсомольская правдавчера в 22:51

Волин: Вторая волна перехода на «цифру» прошла без проблем

МИР 24вчера в 16:02

Волин рассказал, как прошёл переход на цифровое ТВ в 20 регионах РФ

Life.ruвчера в 19:12

В Минкомсвязи отчитались о переходе на цифровое вещание в 20 регионах

RT на русскомвчера в 22:15

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

Российская газетавчера в 15:16

Минкомсвязи не зафиксировало проблем при переходе 20 регионов России на цифровое ТВ

ТАССвчера в 15:04
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Происшествия

В мэрию Парижа привезли уцелевшие произведения искусства из Нотр-Дама

Произведения искусства, которые не пострадали при пожаре в соборе Парижской Богоматери во Франции, перевезены в мэрию столицы.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара

В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:40
Хоккей

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:00
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей Lada

«Перейдя по ссылке https://www.lada.ru/study/11418744.html, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 03:30
Футбол

Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» подтвердил в нём участие нападающего Криштиану Ронладу.
Обновлено в 00:20
Политика

Российское гражданство с 2014 года получили 360 тысяч украинцев

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила газете «Коммерсантъ», что 360 тысяч украинцев получили российское гражданство с 2014 года.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Общество

Командир взвода допустил косяк в Хмеймиме

1 марта командир взвода батальона военной полиции старший лейтенант Марат Боярчуков был вызван к военному коменданту аэродрома, который решил выяснить причину, по которой офицер пропустил построение личного состава.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

В Красноярске уволили ударившую двух восьмиклассниц учительницу

Обновлено в 03:03
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Происшествия

В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари

Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Политика

Трамп обсудил с главой Минфина Турции покупку Анкарой российских С-400

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с министром финансов Турции Бератом Албайраком, стороны обсудили закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 02:44
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога

В правительстве РФ обсуждают возможность освободить россиян с низкими зарплатами от НДФЛ, сообщают «Известия».
Обновлено 14 апреля в 23:41
Происшествия

Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции

Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Гаджеты

Самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей появился в России

Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева показала большой беременный живот

Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.
Обновлено вчера в 07:00
Здоровье

В Калужской области создадут единую службу скорой медпомощи

В межрайонные центры жителей районов будут доставлять специальные медицинские автобусы, а врачи узких специальностей и фельдшеры крупных ФАПов будут обеспечены легковым автотранспортом.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Забайкалье из Китая ввезли сосиски с геномом вируса чумы

В сосисках, ввезенных в Забайкальский край из Китая, специалисты Россельхознадзора обнаружили геном вируса африканской чумы свиней.
Обновлено в 02:29
Транспорт

В России могут ввести платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Происшествия

Внук экс-вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве

Обновлено вчера в 08:22
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Единоборства

Вячеслав Дацик проиграл Артему Тарасову

Сообщается также, что после боя у Артема Тарасова возникли боли в животе, он покинул ринг только после вмешательства врачей.
Обновлено вчера в 13:23
Гаджеты

Microsoft работает над собственными наушниками в стиле AirPods

Обновлено в 00:15
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Завтрак называют «проблемным» приемом пищи для людей с сахарным диабетом второго типа.
Обновлено 13 апреля в 09:23
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