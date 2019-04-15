Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатноРоссийская газета вчера в 15:16
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости. По словам замминистра, нигде не было отмечено ни ажиотажного спроса на цифровые приставки и телевизоры, ни неоправданного повышения цен.
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20 регионов России перешли на цифровое телевидение без особых проблем
Комсомольская правдавчера в 22:51
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АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей Lada
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Обновлено в 02:44
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Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
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Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
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Обновлено 14 апреля в 23:41
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На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
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В сосисках, ввезенных в Забайкальский край из Китая, специалисты Россельхознадзора обнаружили геном вируса африканской чумы свиней.
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Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
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Обновлено вчера в 08:22
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Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
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