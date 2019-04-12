Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатноРоссийская газета вчера в 15:16

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости. По словам замминистра, нигде не было отмечено ни ажиотажного спроса на цифровые приставки и телевизоры, ни неоправданного повышения цен.
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Переход с аналогового на цифровое телевещание в 20 российских регионах прошел в штатном режиме

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20 регионов России перешли на цифровое телевидение без особых проблем

Комсомольская правдавчера в 22:51

В понедельник в 20 регионах России состоится переход на цифровое вещание

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Волин рассказал, как прошёл переход на цифровое ТВ в 20 регионах РФ

Life.ruвчера в 19:12

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

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Минкомсвязи не зафиксировало проблем при переходе 20 регионов России на цифровое ТВ

ТАССвчера в 15:04

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RT на русскомвчера в 22:15
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Общество

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Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
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Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

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Обновлено вчера в 11:55
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Общество

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Происшествия

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Происшествия

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Обновлено вчера в 08:06
Космос

Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет

С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Авто

Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ

Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
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Политика

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Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
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РПЦ призвала французов покаяться после пожара в Нотр-Дам де Пари

Обновлено вчера в 19:50
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Жительницу Лондона настиг инсульт после потягивания и хруста шеей

Желание размяться с помощью потягивания и хруста шеей довело 23-летнюю британку до инсульта. Об этом случае сообщает издание The Mirror.
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Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
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В Хабаровском крае полицейского задержали на антикоррупционной лекции

Обновлено вчера в 22:01
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Названы проблемы при утилизации мусора в России

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На момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 человек. По имеющимся данным, пострадали семеро, они госпитализированы.
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