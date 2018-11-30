Энергетика
Российский министр энергетики Александр Новак и глава Минэнерго Саудовской Аравии Халед аль-Фалех встретились в ходе саммита «Большой двадцатки», говорится в Twitter Минэнерго РФ.
Политика Сегодня15:12
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Энергетика
Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет
Представители России, включая президента Владимира Путина и министра энергетики Александра Новака, в последнее время делали заявления о том, что в целом их устраивают текущие цены на нефть.
Обновлено в 16:45
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено в 16:30
Энергетика
«Газпром» намерен участвовать в бронировании мощностей ГТС Болгарии
Российская компания «Газпром» намерена принять участие в процедуре бронирования мощностей в ходе проекта по расширению национальной газотранспортной сети (ГТС) Болгарии.
Обновлено в 10:12
Энергетика
Цены на бензин снова выросли в Свердловской области
Бензин АИ-95 стал дороже на 42 копейки (42,66 – 43,08 рублей). Ранее дизель стоил 44,37 рублей, сейчас цена составляет 44,56 рублей.
Обновлено в 12:26
Энергетика
Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу
Обновлено в 09:30
Энергетика
США в сентябре сохранили лидерство по добыче нефти
Добывающие ежедневно 11,48 миллионов бочек нефти в сентябре Соединенные Штаты сохранили лидирующую позицию по добыче в мире, которую удалось занять в августе.
Обновлено в 15:16
Энергетика
АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG
АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.
Обновлено в 03:45
Энергетика
Два газопровода построены «Газпромом» в Адыгее
По словам Миллера, в текущем году "Газпром" завершил строительство двух межпоселковых газопроводов – к с. Верхненазаровскому Красногвардейского района и к х. Семено-Макаренскому Шовгеновского района.
Обновлено в 11:59
Энергетика
Электричество для бытовых потребителей в Литве дорожает на 15%
Неизбежный рост цен из-за отказа от российского и белорусского электричества назван при этом неминуемым ради «энергетической независимости».
Обновлено в 10:15
Энергетика
Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн
Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено в 05:10
Энергетика
В 2019 году дефицит госбюджета Азербайджана составит 2,5% ВВП
Парламент Азербайджана сегодня одобрил в третьем, окончательном чтении проект государственного бюджета на 2019 год с дефицитом 2 млрд 22 млн манатов, или 2,5% ВВП.
Обновлено в 10:08
Энергетика
Ярославская область вновь наращивает газовый долг
Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено в 01:59
Энергетика
ТАИФ отменяет скидки для корпоративных клиентов своих АЗС
Входящее в группу «ТАИФ» АО «Холдинговая компания "Татнефтепродукт"» с 1 декабря отменит скидки корпоративным клиентам АЗС по топливным картам, работающим в системе безналичного расчета.
Обновлено в 09:05
Энергетика
Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз
Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.
Обновлено в 10:00
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» планирует в 2019 году увеличить добычу углеводородов на 1%
Обновлено вчера в 11:14