Российский министр энергетики Александр Новак и глава Минэнерго Саудовской Аравии Халед аль-Фалех встретились в ходе саммита «Большой двадцатки», говорится в Twitter Минэнерго РФ.

Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии встретились на саммите G20

Энергетика Энергетика Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет Представители России, включая президента Владимира Путина и министра энергетики Александра Новака, в последнее время делали заявления о том, что в целом их устраивают текущие цены на нефть.

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Энергетика Энергетика «Газпром» намерен участвовать в бронировании мощностей ГТС Болгарии Российская компания «Газпром» намерена принять участие в процедуре бронирования мощностей в ходе проекта по расширению национальной газотранспортной сети (ГТС) Болгарии.

Энергетика Энергетика Цены на бензин снова выросли в Свердловской области Бензин АИ-95 стал дороже на 42 копейки (42,66 – 43,08 рублей). Ранее дизель стоил 44,37 рублей, сейчас цена составляет 44,56 рублей.

Энергетика Энергетика Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу

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Энергетика Энергетика АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.

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Энергетика Энергетика Электричество для бытовых потребителей в Литве дорожает на 15% Неизбежный рост цен из-за отказа от российского и белорусского электричества назван при этом неминуемым ради «энергетической независимости».

Энергетика Энергетика Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

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