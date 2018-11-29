Энергетика
Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии встретились на полях G20
Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии встретились на полях G20ПРАЙМ03:10
Министр энергетики России Александр Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели встречу на полях саммита G20, сообщило российское министерство в своем официальном микроблоге в Twitter.
ПРАЙМ03:10
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 06:25, Ашберн
Энергетика
СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти
Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр./сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году.
Обновлено в 05:17
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено в 05:35
Энергетика
Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ
Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 20:55
Энергетика
«Газпром» решил резко форсировать развитие газомоторного топлива в РФ
ПАО "Газпром" планирует резко форсировать развитие газомоторного топлива и начинает пилотный проект в Ростовской области.
Обновлено в 04:45
Энергетика
Цены на бензин снова выросли в Свердловской области
Бензин АИ-95 стал дороже на 42 копейки (42,66 – 43,08 рублей). Ранее дизель стоил 44,37 рублей, сейчас цена составляет 44,56 рублей.
Обновлено в 03:26
Энергетика
Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу
Обновлено вчера в 09:30
Энергетика
Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн
Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено в 04:36
Энергетика
Китай купил крупнейшее в мире газовое месторождение
Китай купил крупнейшее в мире газовое месторождение На фоне американских санкций против Ирана Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC пришла на место французской компании Total в проекте по разработке крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс.
Обновлено вчера в 11:17
Энергетика
Налоговый маневр позволит России сэкономить почти 10 млрд долларов
Россия сэкономит 626 млрд рублей при осуществлении так называемого большого налогового манёвра в нефтяной сфере, если не будет выплачивать компенсации членам Евразийского экономического союза.
Обновлено в 02:21
Энергетика
Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз
Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.
Обновлено вчера в 10:00
Энергетика
И это только начало: объем откачки газа из Инчукалнса вырос в три раза
Скорость откачки газа из Инчукалнского газохранилища достигла девяти миллионов кубических метров в сутки, сообщает TVnet.lv.
Обновлено вчера в 09:43
Энергетика
Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,45% — «Укртрансгаз»
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 28 ноября составил 16,277 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,45%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено 29 ноября в 15:05
Энергетика
Ярославская область вновь наращивает газовый долг
Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено вчера в 01:59
Энергетика
Маржу отпустили. На сколько теперь подорожает бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ считают, что цены на независимых АЗС вполне могут отличаться на 4% от цен на заправках вертикально интегрированных компаний.
Обновлено в 04:05
Энергетика
«Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России 170 газовых АЗС
Нефтяная компания «Роснефть» подписала соглашение с китайской Beijing Gas, предполагающее строительство в России около 170 газовых сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Обновлено 29 ноября в 10:48