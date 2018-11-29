Энергетика

Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии встретились на полях G20
ПРАЙМ
03:10

Министр энергетики России Александр Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели встречу на полях саммита G20, сообщило российское министерство в своем официальном микроблоге в Twitter.
ПРАЙМ03:10

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Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии встретились на полях G20

ПРАЙМ03:10

Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии на полях G20

Интерфаксвчера в 15:57

Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии встретились на саммите G20

Политика Сегоднявчера в 15:12

Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретились на полях G20

Life.ruвчера в 15:05

Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии провели встречу на полях G20

ТАССвчера в 14:46

Новак и Аль-Фалех встретятся на полях G20

Вестник Кавказавчера в 12:30
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 04:43, Ашберн
Энергетика

СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти

Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр./сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году.
Обновлено в 03:46
Энергетика

«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев

По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено в 03:16
Энергетика

Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ

Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 20:55
Энергетика

Nord Stream 2 в ноябре привлекла от зарубежных партнёров €340 млн

Проектная компания строительства газопровода «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 AG — в ноябре 2018 года привлекла средства у иностранных партнёров в размере €340 млн.
Обновлено в 03:15
Энергетика

«Газпром» решил резко форсировать развитие газомоторного топлива в РФ

ПАО "Газпром" планирует резко форсировать развитие газомоторного топлива и начинает пилотный проект в Ростовской области.
Обновлено в 02:08
Энергетика

Цены на бензин снова выросли в Свердловской области

Бензин АИ-95 стал дороже на 42 копейки (42,66 – 43,08 рублей). Ранее дизель стоил 44,37 рублей, сейчас цена составляет 44,56 рублей.
Обновлено в 03:26
Энергетика

Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу

Обновлено вчера в 09:30
Энергетика

Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн

Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено в 04:36
Энергетика

Китай купил крупнейшее в мире газовое месторождение

Китай купил крупнейшее в мире газовое месторождение На фоне американских санкций против Ирана Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC пришла на место французской компании Total в проекте по разработке крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс.
Обновлено вчера в 11:17
Энергетика

Налоговый маневр позволит России сэкономить почти 10 млрд долларов

Россия сэкономит 626 млрд рублей при осуществлении так называемого большого налогового манёвра в нефтяной сфере, если не будет выплачивать компенсации членам Евразийского экономического союза.
Обновлено в 02:21
Энергетика

Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз

Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.
Обновлено вчера в 10:00
Энергетика

Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2%

Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.
Обновлено вчера в 11:09
Энергетика

Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,45% — «Укртрансгаз»

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 28 ноября составил 16,277 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,45%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено 29 ноября в 15:05
Энергетика

Ярославская область вновь наращивает газовый долг

Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено вчера в 01:59
Энергетика

ТАИФ отменяет скидки для корпоративных клиентов своих АЗС

Входящее в группу «ТАИФ» АО «Холдинговая компания "Татнефтепродукт"» с 1 декабря отменит скидки корпоративным клиентам АЗС по топливным картам, работающим в системе безналичного расчета.
Обновлено вчера в 09:05
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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