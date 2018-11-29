Министр энергетики России Александр Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели встречу на полях саммита G20, сообщило российское министерство в своем официальном микроблоге в Twitter.

Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии встретились на полях G20

Энергетика Энергетика СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр./сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году.

Энергетика Энергетика «Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).

Энергетика Энергетика Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.

Энергетика Энергетика Nord Stream 2 в ноябре привлекла от зарубежных партнёров €340 млн Проектная компания строительства газопровода «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 AG — в ноябре 2018 года привлекла средства у иностранных партнёров в размере €340 млн.

Энергетика Энергетика «Газпром» решил резко форсировать развитие газомоторного топлива в РФ ПАО "Газпром" планирует резко форсировать развитие газомоторного топлива и начинает пилотный проект в Ростовской области.

Энергетика Энергетика Цены на бензин снова выросли в Свердловской области Бензин АИ-95 стал дороже на 42 копейки (42,66 – 43,08 рублей). Ранее дизель стоил 44,37 рублей, сейчас цена составляет 44,56 рублей.

Энергетика Энергетика Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу

Энергетика Энергетика Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Энергетика Энергетика Китай купил крупнейшее в мире газовое месторождение Китай купил крупнейшее в мире газовое месторождение На фоне американских санкций против Ирана Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC пришла на место французской компании Total в проекте по разработке крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс.

Энергетика Энергетика Налоговый маневр позволит России сэкономить почти 10 млрд долларов Россия сэкономит 626 млрд рублей при осуществлении так называемого большого налогового манёвра в нефтяной сфере, если не будет выплачивать компенсации членам Евразийского экономического союза.

Энергетика Энергетика Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.

Энергетика Энергетика Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2% Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.

Энергетика Энергетика Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,45% — «Укртрансгаз» Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 28 ноября составил 16,277 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,45%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Энергетика Энергетика Ярославская область вновь наращивает газовый долг Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.