Энергетика
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года. Об этом сообщил министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи. Как передаёт CNBC Arabia, по его словам, сокращение возможно от уровня добычи в сентябре — октябре 2018 года.
RT на русскомвчера в 11:40
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Комитет ОПЕК+ предложил продление сделки по сокращению добычи нефти на полгода
Интерфаксвчера в 11:35
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