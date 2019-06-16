Политика

Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходамиRT на русском 05:41

Министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра экологии Японии Ёсиаки Харада.
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Страны G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

Газета.Ru03:12

Министры G20 согласились создать международный орган для борьбы с пластиком

РИА Новости05:25

Страны G20 договорились сокращать объемы выбросов пластика в океаны

Известия04:41

Страны «Большой двадцатки» договорились сократить объёмы пластикового мусора

Life.ru04:33

Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходами

RT на русском05:41

Министры стран G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

РЕН ТВ02:57

Министры энергетики и экологии G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

ТАСС02:50
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Спорт

Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек

15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео

Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой

Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Обновлено в 05:37
Игры

В рекламе новой Watch Dogs нашли отсылки к протестам в Гонконге — Ubisoft пришлось извиняться

В промо-кампании Watch Dogs Legion для китайского рынка нашли политический подтекст: фанаты посчитали, что Ubisoft сделала отсылку на протесты в Гонконге, местные жители которого бунтуют против закона об экстрадиции.
Обновлено в 07:07
Политика

Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС

Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
Обновлено 14 июня в 08:27
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Религия

Православные отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают День святой Троицы, или Петидесятницу, сообщает ТАСС. Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период.
Обновлено в 01:33
Кино

Режиссер Юрий Быков признался, что устал от политики и сделает паузу

Обновлено в 07:00
Здоровье

Главный репродуктолог России заявил, что почти 80% рожающих женщин нездоровы

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Апалихин заявил, что основными проблемами, связанными с деторождением, стали ранние сердечные и онкозаболевания.
Обновлено в 05:32
Здоровье

В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом

В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Общество

С остановок Ставрополя убрали возмутившую горожан социальную рекламу

Жителей краевой столицы привели в негодование плакаты со слоганами «Семья бесценна, когда полноценна».
Обновлено в 05:19
Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
Политика

Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо

Досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.
Обновлено в 06:35
Общество

На северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары

Обновлено в 00:54
Происшествия

Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Политика

В Кремле выразили оптимизм насчет нового руководства Украины

В Кремле существует сдержанный оптимизм в отношении будущей политики руководства Украины.
Обновлено в 07:09
Политика

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Хоккей

«Сент-Луис» провел чемпионский парад

По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
Обновлено в 04:50
Политика

Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле

Обновлено в 04:18
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске

Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 17 июня

В связи с высоким риском возникновения пожаров в Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности на понедельник, 17 июня.
Обновлено в 04:45
Технологии

Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети

Обновлено вчера в 12:13
Гаджеты

Размеры Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro сравнили на живом фото

На одном из фото стёкла размещены рядом и можно сравнить размеры будущих новинок друг с другом.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

Британцы считают Бориса Джонсона главным претендентом на пост премьера

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, по мнению граждан, является сильнейшим кандидатом на должность премьер-министра и главы Консервативной партии.
Обновлено в 06:08
Общество

Ученые выяснили всю правду об активированном угле

Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 03:59
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 14:32
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