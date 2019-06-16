Политика
Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходамиRT на русском 05:41
Министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра экологии Японии Ёсиаки Харада.
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Спорт
Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек
15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Игры
В рекламе новой Watch Dogs нашли отсылки к протестам в Гонконге — Ubisoft пришлось извиняться
В промо-кампании Watch Dogs Legion для китайского рынка нашли политический подтекст: фанаты посчитали, что Ubisoft сделала отсылку на протесты в Гонконге, местные жители которого бунтуют против закона об экстрадиции.
Обновлено в 07:07
Политика
Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС
Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
Обновлено 14 июня в 08:27
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Религия
Православные отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают День святой Троицы, или Петидесятницу, сообщает ТАСС. Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период.
Обновлено в 01:33
Здоровье
Главный репродуктолог России заявил, что почти 80% рожающих женщин нездоровы
Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Апалихин заявил, что основными проблемами, связанными с деторождением, стали ранние сердечные и онкозаболевания.
Обновлено в 05:32
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Общество
С остановок Ставрополя убрали возмутившую горожан социальную рекламу
Жителей краевой столицы привели в негодование плакаты со слоганами «Семья бесценна, когда полноценна».
Обновлено в 05:19
Политика
Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо
Досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Политика
В Кремле выразили оптимизм насчет нового руководства Украины
В Кремле существует сдержанный оптимизм в отношении будущей политики руководства Украины.
Обновлено в 07:09
Политика
Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине
Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Хоккей
«Сент-Луис» провел чемпионский парад
По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
Обновлено в 04:50
Политика
Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле
Обновлено в 04:18
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 17 июня
В связи с высоким риском возникновения пожаров в Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности на понедельник, 17 июня.
Обновлено в 04:45
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Гаджеты
Размеры Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro сравнили на живом фото
На одном из фото стёкла размещены рядом и можно сравнить размеры будущих новинок друг с другом.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Британцы считают Бориса Джонсона главным претендентом на пост премьера
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, по мнению граждан, является сильнейшим кандидатом на должность премьер-министра и главы Консервативной партии.
Обновлено в 06:08
Общество
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 14:32