Политика
Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходамиRT на русском 05:41
Министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра экологии Японии Ёсиаки Харада.
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Блокчейн против мусора: как современные технологии спасают планету от экологической катастрофы
Телеканал RTVIвчера в 11:45
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:01, Вашингтон
Спорт
17-летний биатлонист из России погиб на сборах в Крыму
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев, входивший в состав юношеской сборной России, погиб на сборах в Крыму, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:11
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций
Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).
Обновлено в 12:06
Происшествия
На Сахалине инспектор ДПС покончил с собой на службе
В Сахалинской области 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции совершил суицид во время своего дежурства.
Обновлено в 12:34
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Футбол
Защитник «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»
Обновлено в 07:45
Политика
Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В Кемеровской области взбесилось колесо обозрения
Обновлено в 12:12
Происшествия
Boeing-737 готовится к экстренной посадке в «Шереметьево»
Пассажирский Boeing-737 готовится к посадке в «Шереметьево» после срабатывания датчика разгерметизации.
Обновлено в 12:23
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Футбол
Сборная Аргентины уступила в матче с Колумбией
Звезда футбола Лионель Месси не смог помочь своей сборной выиграть первую встречу в рамках группового этапа Кубка Америки.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Басурин: ВСУ обстреляли Спартак из гаубиц
ВСУ открыли по Спартаку на севере Донецка огонь из 122-миллиметровых гаубиц.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Садальский пожелал Алибасову здоровья снимком с гробом
Обновлено в 10:44
Экономика
Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли
Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:36
Авто
Mazda выпустит свой первый электромобиль уже в 2020 году
Как рассказал в интервью с зарубежными журналистами гендиректор Mazda Акира Марумото, первый электромобиль бренда выйдет уже в 2020 году.
Обновлено в 12:09
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
NI оценили шансы истребителя США F-15C против российского Су-57
Американский истребитель F-15C Eagle, который долгое время считался одним из самых лучших самолетов, требует серьезной модернизации для противостояния современным боевым машинам типа российского Су-57.
Обновлено в 08:03
Гаджеты
Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК
На сайте Cooler Master появилась страница с подробным описанием корпуса Cosmos C700P Black Edition, первая информация о котором была раскрыта в рамках недавней выставки Computex 2019.
Обновлено в 05:42
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Политика
Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»
Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".
Обновлено в 12:17
Политика
Помпео сообщил о проработке военного сценария противодействия Ирану
Госсекретарь США Майке Помпео в эфире телеканала CBS сообщил, что Вашингтон прорабатывает «полный спектр вариантов», включая военный вариант, противодействия воинственным действиям правительства Ирана.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Общество
Митинг против новой свалки пройдет сегодня в Северодвинске
Олег Мандрыкин добавил, что рано или поздно Россия регион всё равно перейдет на раздельный сбор мусора.
Обновлено вчера в 23:00