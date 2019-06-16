Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходамиRT на русском 05:41

Министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра экологии Японии Ёсиаки Харада.

Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходами

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