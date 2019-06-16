Политика
Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходамиRT на русском 05:41
Министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра экологии Японии Ёсиаки Харада.
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Блокчейн против мусора: как современные технологии спасают планету от экологической катастрофы
Телеканал RTVIвчера в 11:45
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:55, Вашингтон
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Происшествия
Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Спорт
В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу
ГСУ МВД России по Москве допросило журналиста Ивана Голунова в качестве свидетеля по его делу, об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 07:42
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Политика
Ренато Усатый возвращается в Молдавию
Политик добавил, что собирается доказать свою невиновность и разобраться со всеми уголовными делами в отношении него.
Обновлено в 06:58
Политика
Иран откажется от ряда обязательств по ядерной программе
Тегеран намерен объявить о новых сокращениях своих обязательств, принятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка во Франции
Огонь уничтожил погреб площадью 200 квадратных метров, который вмещает до 250 тысяч литров коньяка.
Обновлено в 09:11
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Шварца техническим нокаутом
Tyson Fury is a GOD. pic.twitter.com / 1o7uJ8Qvh7 — Jonesy (@ RoyJonesy) 16 июня 2019 г. Бой, прошедший в субботу в Неваде, окончился победой 30-летнего Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон
В пензенской Чемодановке, в которой произошла массовая драка, и в двух окрестных селах запретили продавать алкоголь.
Обновлено в 08:56
Политика
Песков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа на G20
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева раскритиковала «Кинотавр»
Обновлено в 03:42
Религия
Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга
Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.
Обновлено в 02:53
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Автоспорт
Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 09:04
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма
Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Футбол
«Барселона» в ближайшие две недели хочет продать игроков на € 65 млн
Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшие две недели планиурет заработать на трансферах € 65 млн, чтобы сбалансировать бюджет за сезон-2018/19, сообщает Sport.es.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС
Молдавский премьер Майя Санду заверила европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана в том, что новые власти страны не отступят от реализации принципов Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 08:54
Футбол
Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном
Обновлено в 08:12
Политика
Тысячи людей вновь вышли на акцию протеста в Гонконге
Тысячи людей вновь вышли на акцию протеста в Гонконге.
Обновлено в 06:06
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37