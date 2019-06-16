Политика

Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходамиRT на русском 05:41

Министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра экологии Японии Ёсиаки Харада.
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Страны G20 договорились сократить объёмы пластикового мусора в океане

Говорит Москва07:30

Министры стран G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

РЕН ТВ02:57

Министры G20 согласились создать международный орган для борьбы с пластиком

РИА Новости05:25

Страны G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

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Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходами

RT на русском05:41

Министры энергетики и экологии G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

ТАСС02:50

Блокчейн против мусора: как современные технологии спасают планету от экологической катастрофы

Телеканал RTVIвчера в 11:45
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:55, Вашингтон
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Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

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Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке

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Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
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Обновлено в 08:50
Происшествия

Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу

ГСУ МВД России по Москве допросило журналиста Ивана Голунова в качестве свидетеля по его делу, об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 07:42
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

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Политика

Иран откажется от ряда обязательств по ядерной программе

Тегеран намерен объявить о новых сокращениях своих обязательств, принятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка во Франции

Огонь уничтожил погреб площадью 200 квадратных метров, который вмещает до 250 тысяч литров коньяка.
Обновлено в 09:11
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Обновлено в 05:44
Единоборства

Тайсон Фьюри победил Шварца техническим нокаутом

Tyson Fury is a GOD. pic.twitter.com / 1o7uJ8Qvh7 — Jonesy (@ RoyJonesy) 16 июня 2019 г. Бой, прошедший в субботу в Неваде, окончился победой 30-летнего Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.
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В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон

В пензенской Чемодановке, в которой произошла массовая драка, и в двух окрестных селах запретили продавать алкоголь.
Обновлено в 08:56
Политика

Песков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа на G20

Обновлено в 06:50
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Ирина Горбачева раскритиковала «Кинотавр»

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Общество

Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе

Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
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Автоспорт

Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".
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На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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Армия и оружие

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Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
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Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшие две недели планиурет заработать на трансферах € 65 млн, чтобы сбалансировать бюджет за сезон-2018/19, сообщает Sport.es.
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Обновлено в 08:54
Футбол

Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном

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Политика

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Тысячи людей вновь вышли на акцию протеста в Гонконге.
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Политика

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
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