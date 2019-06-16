Политика
Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходамиRT на русском 05:41
Министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра экологии Японии Ёсиаки Харада.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
Кино
Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе
Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.
Обновлено в 04:23
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде перед свиданием со своей девушкой молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. При встрече он поцеловал 20-летнюю подругу.
Обновлено в 07:03
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16
Наука
На Эвересте установили самые высокогорные метеостанции
Обновлено 14 июня в 12:48
Музыка
Загитова выступила под любимую песню Медведевой
В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Звезда сериала «Чернобыль» рассказала о смерти дяди из-за аварии на АЭС
Актер из сериала "Чернобыль" шотландец Алекс Фернс заявил, что авария на АЭС могла косвенно привести к смерти его родственника.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В аварии под Воронежем погибли восемь человек
В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Спорт
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:14
Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Спорт
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев.
Обновлено в 08:20
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды
Обновлено в 08:07
Политика
Оппозиционер Ренато Усатый задержан сразу после возвращения в Молдавию
Лидер молдавской оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый вернулся на родину после двух лет иммиграции. На границе его сразу же задержали.
Обновлено в 08:11
Здоровье
В Домбаровском районе выявили сайты, торгующие «липой»
Мониторинг выявил восемь страничек, которые занимались противоправной деятельностью.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Взрыв газа в Киеве квалифицировали как нарушение правил безопасности
Взрыв в гаражах в центре Киева квалифицировали как нарушение правил безопасности. Об этом в воскресенье, 16 июня, заявила киевская полиция.
Обновлено в 07:18
Футбол
«Зенит» вновь претендует на Баделя
На 30-летнего Баделя претендуют "Бордо", "Фенербахче" и "Зенит".
Обновлено в 04:06
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15