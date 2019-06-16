Политика
Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходамиRT на русском 05:41
Министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра экологии Японии Ёсиаки Харада.
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Блокчейн против мусора: как современные технологии спасают планету от экологической катастрофы
Телеканал RTVIвчера в 11:45
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:50, Вашингтон
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба
«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» разбилась трехлетняя девочка
В субботу, 15 июня, в екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» произошел инцидент, там разбилась трехлетняя девочка, сообщает паблик «Лампа».
Обновлено в 10:50
Политика
Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Политика
Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.
Обновлено вчера в 06:21
Политика
США поучаствуют в международной встрече по безопасности в Уфе
США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе, которая пройдёт с 18 по 20 июня.
Обновлено в 11:24
Спорт
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
Обновлено в 08:20
Футбол
Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном
Обновлено в 08:12
Здоровье
Волгоградский эндокринолог получила престижную награду
Церемония награждения состоялась в Москве в преддверии Дня медицинского работника.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Дуэль советских танков в Ливии попала на видео
В столице Ливии Триполи танк Т-55, принадлежащий одному из подразделений правительства национального согласия (ПНС), уничтожил боевую машину такого же типа войск ливийского фельдмаршала Халифа Хафтара.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами
Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:55
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна
Обновлено вчера в 21:14
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
Сарри стал главным тренером «Ювентуса»
Сарри сменил на посту Массимилиано Аллегри, под руководством которого "Ювентус" стал чемпионом Италии в прошедшем сезоне.
Обновлено в 09:35
Политика
Мэй после отставки намерена больше гулять, готовить и смотреть крикет
7 июня политик официально ушла с поста премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции
Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Общество
Москвичей предупредили о возвращении тропической жары
Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.
Обновлено в 10:43
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Музыка
Эмир Кустурица выступил на «Сердце Евразии» в Уфе
Обновлено в 03:59
Политика
Молдавского политика Ренато Усатого задержали при въезде в страну
Экс-мэра молдавского города Бельцы и лидера «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при въезде в Молдавию.
Обновлено в 10:44
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Технологии
Пользователи Сети удивлены новой оптической иллюзией
В Сети появилась новая оптическая иллюзия. Пользователи нашли ее ине понимают как она работает. Впервые картинка появилась в Twitter.
Обновлено в 10:15