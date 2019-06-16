Министры G20 хотят создать орган для борьбы с пластиковыми отходамиАргументы и Факты 07:08

Министры экологии стран G20 решили создать специальный орган, который будет бороться с засорением океанов и морей пластиковыми отходами, сообщает AFP, ссылаясь на министра экологии Японии.

Министры G20 хотят создать орган для борьбы с пластиковыми отходами

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