Политика
Министры G20 хотят создать орган для борьбы с пластиковыми отходамиАргументы и Факты 07:08
Министры экологии стран G20 решили создать специальный орган, который будет бороться с засорением океанов и морей пластиковыми отходами, сообщает AFP, ссылаясь на министра экологии Японии.
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Блокчейн против мусора: как современные технологии спасают планету от экологической катастрофы
Телеканал RTVIвчера в 11:45
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