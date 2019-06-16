Политика
Министры G20 хотят создать орган для борьбы с пластиковыми отходамиАргументы и Факты вчера в 07:08
Министры экологии стран G20 решили создать специальный орган, который будет бороться с засорением океанов и морей пластиковыми отходами, сообщает AFP, ссылаясь на министра экологии Японии.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:15, Вашингтон
Политика
Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ
Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России
В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
The New York Times ответила Трампу на обвинение в измене
Газета The New York Times (NYT) отреагировала на прозвучавшее в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа обвинение в измене.
Обновлено вчера в 22:59
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие
Опубликовано видео боя двух советских танков в Ливии
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Культура
Американский телеведущий назвал вегетарианство планом сатаны
Обновлено в 01:07
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено 15 июня в 18:09
Спорт
Россиянин Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги, упав на финише
Атлет пересек финишную линию первым с результатом 13,12 секунды, который стал рекордом сезона Легкоатлет Сергей Шубенков выиграл шестой этап Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости
Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Кино
Киноафиша. 17–23 июня
Обновлено вчера в 05:00
Общество
В Северодвинске прошел митинг против строительства полигона Шиес
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В Польше начались самые масштабные военные учения 2019 года
Крупнейшие, по данным на текущий год, военные учения начались в Польше, 16 июня передает «Радио Польша».
Обновлено вчера в 14:36
Общество
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Опубликована предсмертная записка Станислава Говорухина к жене
Обновлено вчера в 09:28
Авто
Лады с загранпаспортом: особые версии, которые обитали только за границей
Lada Natacha Кабриолеты на базе переднеприводной восьмёрки делал с десяток компаний, что в СССР, что за пределами.
Обновлено в 00:30
Гаджеты
IKEA тоже решила потроллить Apple и ее новый Mac Pro
Напомним, что американская компания Apple в рамках WWDC 2019 показала новый Mac Pro, в котором дизайн многим напомнил обычную терку.
Обновлено вчера в 15:02
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с артистом Сергеем Лазаревым, который произошел на церемонии вручения премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 20:23
Армия и оружие
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
ВКС России получили первые два новейших истребителя МиГ-35, еще четыре будут поставлены до конца года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
Обновлено в 01:05
Политика
Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами
Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье
Из-за молока семья заразилась клещевым энцефалитом в Подмосковье
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Большинство россиян хотели бы, чтобы их дети начали работать до 18 лет
Большинство опрошенных россиян одобряют желание подростков начать работать до совершеннолетия и полагают, что такой заработок даёт финансовую независимость и возможность помочь своей семье.
Обновлено вчера в 21:19
Хоккей
Бывший арбитр КХЛ Черенков скончался на 53-м году жизни
Бывший арбитр Континентальной хоккейной лиги Александр Черенков скончался на 53-м году жизни.
Обновлено вчера в 17:08