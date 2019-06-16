Министры G20 хотят создать орган для борьбы с пластиковыми отходамиАргументы и Факты вчера в 07:08

Министры экологии стран G20 решили создать специальный орган, который будет бороться с засорением океанов и морей пластиковыми отходами, сообщает AFP, ссылаясь на министра экологии Японии.

Министры G20 хотят создать орган для борьбы с пластиковыми отходами

Политика Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.

Здоровье Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.

Политика Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.

Футбол "Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.

Политика The New York Times ответила Трампу на обвинение в измене Газета The New York Times (NYT) отреагировала на прозвучавшее в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа обвинение в измене.

Религия 17 июня православные отмечают День Святого Духа Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.

Происшествия Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Опубликовано видео боя двух советских танков в Ливии На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.

Политика Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.

Политика Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Индия начала торговую войну с США Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.

Спорт Россиянин Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги, упав на финише Атлет пересек финишную линию первым с результатом 13,12 секунды, который стал рекордом сезона Легкоатлет Сергей Шубенков выиграл шестой этап Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате, сообщает Интерфакс.

Общество СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.

Общество Новая маркировка продуктов появится в России В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

Армия и оружие В Польше начались самые масштабные военные учения 2019 года Крупнейшие, по данным на текущий год, военные учения начались в Польше, 16 июня передает «Радио Польша».

Авто Лады с загранпаспортом: особые версии, которые обитали только за границей Lada Natacha Кабриолеты на базе переднеприводной восьмёрки делал с десяток компаний, что в СССР, что за пределами.

Гаджеты IKEA тоже решила потроллить Apple и ее новый Mac Pro Напомним, что американская компания Apple в рамках WWDC 2019 показала новый Mac Pro, в котором дизайн многим напомнил обычную терку.

Музыка Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с артистом Сергеем Лазаревым, который произошел на церемонии вручения премии «Муз-ТВ».

Армия и оружие ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35 ВКС России получили первые два новейших истребителя МиГ-35, еще четыре будут поставлены до конца года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

Политика Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.

Общество Большинство россиян хотели бы, чтобы их дети начали работать до 18 лет Большинство опрошенных россиян одобряют желание подростков начать работать до совершеннолетия и полагают, что такой заработок даёт финансовую независимость и возможность помочь своей семье.