Политика
Министры G20 договорились сократить объемы пластикового мусораНародные новости 04:16
Участники встречи глав Министерств экологии и энергетики G20 договорились создать международную структуру взаимодействия, которая будет направлена на сокращение объема пластиковых отходов в мировом океане. Об этом сообщает агентство Kyodo.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:22, Вашингтон
Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Обновлено в 18:08
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.
Обновлено в 01:15
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Футбол
Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено в 18:05
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Культура
Появилось видео ограбления магазина Томом Хэнксом
Обновлено в 14:27
Политика
Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, сообщается на сайте правительства республики.
Обновлено в 18:32
Религия
Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл
Обновлено в 07:57
Политика
Байден опережает Трампа в предвыборном рейтинге
Бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия) обошел главу страны Дональда Трампа (Республиканская партия) в очередном предвыборном рейтинге Fox News.
Обновлено в 16:59
Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:55
Политика
Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в РФ
Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Россия не предоставила доказательств вины арестованного в РФ гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 19:18
Общество
Мигрантам с патентами на Сахалине запретили еще несколько видов работы
В "запрещенный" перечень видов экономической деятельности включены: деятельность по благоустройству ландшафтов, агентств по подбору персонала, по временному трудоустройству и рекламных агентств.
Обновлено в 18:47
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Транспорт
Глава Смидовичского городского поселения не выполнила обещание по возобновлению работы общественного транспорта
Глава Смидовичского городского поселения Светлана Новикова уверяла, что ситуация нормализуется после 10 июня, но этого не произошло: автобус на линию так и не вышел, сообщает корреспондент интернет-газеты «Набат».
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Неизвестный напал на офис конгрессмена в Нью-Йорке
Полиция арестовала нападавшего, проникнувшего в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте.
Обновлено в 06:28
ЖКХ
В трех районах Сахалина люди остались без света из-за непогоды
Несколько населенных пунктов на юге Сахалина в ночь на 17 июня остались без света из-за сильнейшего ветра и дождя.
Обновлено в 18:58
Общество
Грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие сутки в Ростове и области
Как проинформировали в ГУ МЧС РФ по Ростовской области, местами на территории Донского региона ожидаются ливни с грозами, не исключен град, а также усиление шквалистого ветра, порывы которого достигнут 20-23 метров в секунду.
Обновлено в 18:21
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
Силы Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе учений НАТО
В военных маневрах принимают участие корабли и самолеты 16 стран-членов альянса Силы и средства Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019".
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»
Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
СИПРИ представил доклад о модернизации ядерного оружия в мире
Атомное оружие в мире сокращается по количеству, однако ядерные державы не готовы в обозримом будущем отказаться от него и занимаются его модернизацией, говорится в докладе о положении ядерных вооружений, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ).
Обновлено в 19:10
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Кино
Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе
Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.
Обновлено в 04:23