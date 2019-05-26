Политика
Министра образования Аджарии уволили за российский флаг на шествииРБК 11:00
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заявил, что министр образования, культуры и спорта Инга Шамилишвили освобождена от своей должности из-за появления российского флага на шествии в честь Дня независимости Грузии, передает портал Apsny.ge.
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с чего всё началось
«Из-за российских флагов на шествии в Батуми посвященному Дню независимости, министр образования Аджарии Инга Шамилишвили смещена с должности», — заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в эфире Первого канала Грузии.Телеканал 360°09:50
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