Политика

Министра образования Аджарии уволили за российский флаг на шествииРБК 11:00

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заявил, что министр образования, культуры и спорта Инга Шамилишвили освобождена от своей должности из-за появления российского флага на шествии в честь Дня независимости Грузии, передает портал Apsny.ge.
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«Из-за российских флагов на шествии в Батуми посвященному Дню независимости, министр образования Аджарии Инга Шамилишвили смещена с должности», — заявил
 председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в эфире Первого канала Грузии.
Телеканал 360°09:50

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