Министра образования Аджарии уволили за российский флаг на шествииРБК 11:00

с чего всё началось

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заявил, что министр образования, культуры и спорта Инга Шамилишвили освобождена от своей должности из-за появления российского флага на шествии в честь Дня независимости Грузии, передает портал Apsny.ge.

Министра образования Аджарии уволили за российский флаг на шествии

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