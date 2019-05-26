Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФГазета.Ru 07:06

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
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«Из-за российских флагов на шествии в Батуми посвященному Дню независимости, министр образования Аджарии Инга Шамилишвили смещена с должности», — заявил
 председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в эфире Первого канала Грузии.
Телеканал 360°09:50

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