Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФГазета.Ru 07:06
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
«Из-за российских флагов на шествии в Батуми посвященному Дню независимости, министр образования Аджарии Инга Шамилишвили смещена с должности», — заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в эфире Первого канала Грузии.Телеканал 360°09:50
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Министра образования Аджарии уволили за российский флаг на фестивале в Батуми
Московский Комсомолец17:58
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