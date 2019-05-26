Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФГазета.Ru 07:06

с чего всё началось

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Армия и оружие Минобороны РФ планирует ужесточить правила призыва Министерство обороны РФ подготовило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые изменят процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах.

Армия и оружие Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.

Политика В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.

Политика Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.

Происшествия Пилот «Формулы-1» едва не сбил двух человек во время гонки Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес едва не сбил двух человек во время Гран-при Монако.

Политика На Украине оценили экономические потери от противостояния с Россией Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Россией, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".

Хоккей Марко Анттила: Пять лет назад я играл в ВХЛ Автор победной шайбы в финале чемпионата мира финн Марко Анттила не забыл, что в сезоне-2013/14 ему пришлось поиграть в ВХЛ.

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