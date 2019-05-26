Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФГазета.Ru 07:06

с чего всё началось

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Экономика Минпромторг сократит количество ценников в магазинах Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.

Религия Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.

Финансы Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.

Политика Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.

Авто СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler и Renault о слиянии Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler и французская Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Политика Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.

Культура Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.

Армия и оружие Белорусских силовиков вооружили российскими миномётами Мобильные подразделения белорусских Сил специальных операций (ССО) получили на вооружение 120-миллиметровые буксируемые полуавтоматические миномёты «Нона-М1» российского производства.

Хоккей Владимир Крикунов: «С таким составом мы ехали на чемпионат только за золотом» Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о грядущем матче российской команды с чехами за бронзу чемпионата мира-2019.

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Происшествия Таксист открыл огонь из пулемета во дворе в Подмосковье Таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове.