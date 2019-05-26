Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФГазета.Ru 07:06

с чего всё началось

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.

Футбол Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.

Происшествия За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.

Экономика Минпромторг сократит количество ценников в магазинах Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.

Происшествия Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.

Политика Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".

Политика Явка на выборах в Европарламент составила рекордные 51% В прошлый раз, в 2014 году, явка составляла 42,61%. Ранее News.ru писал о том, что выборы в Европарламент проходят 26 мая в 21 стране ЕС.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Гаджеты Названы три весомые причины, почему американцы не обновляют смартфоны Названы три весомые причины, по которым американцы не спешат обновлять свои смартфоны.

Политика Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.

Политика Коломойский призвал объявить дефолт на Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.

Политика Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от РФ освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение границы РФ.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.

Музыка В Ереване прошел концерт в честь 95-летия Шарля Азнавура В Ереване прошел концерт в честь 95-летия Шарля Азнавура, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Хоккей Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".

Общество Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.

Происшествия В Москве на стройке нашли 25 снарядов времен войны Сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обезвредили и вывезли для последующей утилизации со строительной площадки на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Здоровье Как решить проблемы с кишечником у пожилых С возрастом очень многие начинают жаловаться на проблемы с кишечником.

Футбол ЦСКА — Крылья Советов 6:0 Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".