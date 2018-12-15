Политика
Министр внутренних дел США Райан Зинке назвал ложными выдвигаемые против него обвинения в растрате бюджетных средств.
RT на русском21:39
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Министр внутренних дел Райан Зинке покинет администрацию в конце года после почти двухлетнего периода службы. Райан многого добился на протяжении своей работы, и я хочу поблагодарить его за его службу нашей стране.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 09:28
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