Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДРВести.Ru 20:16
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Владимир Колокольцев и сопровождающие его лица прибыли в Пхеньян в понедельник, 1 апреля, передает РИА Новости.
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Армия и оружие
Контрольная проверка войск стартовала в Центральном военном округе
Десять крупных учений с участием объединений и соединений Центрального военного округа (ЦВО) пройдет в рамках стартовавшей 1 апреля контрольной проверки войск округа.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства
Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено в 12:46
Политика
Останемся соседями: россияне не стремятся к объединению с Белоруссией
Согласно исследованию ВЦИОМа, приуроченному ко Дню единения России и Белоруссии, россияне положительно оценивают нынешние связи двух стран.
Обновлено в 17:01
Происшествия
При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека
«Произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами», — рассказали в МЧС.
Обновлено в 10:22
Происшествия
СК проверит обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете Москвы
Пенсионер не оплатил товар в одном из супермаркетов Москвы и таинственно умер.
Обновлено в 16:53
Здоровье
Москвичам рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что минута смеха равноценна длительной антистрессовой релаксации, после просмотра комедий у больных диабетом отмечается снижение уровня сахара в крови, а еще смех повышает иммунитет, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:24
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
Эстония закупила у Нидерландов подержанные БМП на 113 млн евро
Главный штаб Сил самообороны Эстонии заявил, что армия страны получила 44 БМП CV90, которые были закуплены в Нидерландах.
Обновлено в 18:34
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Кино
Скончался российский актер Александр Васильев
Обновлено в 21:14
Наука
Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео
В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Музыка
Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов
Представителям «Евровидения» удалось договориться с всемирно известной певицей Мадонной о том, чтобы она выступила на песенном шоу.
Обновлено в 06:55
Религия
Окончательное решение по Исаакиевскому собору не принято
Окончательное решение по вопросу возможной передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ) не принято.
Обновлено в 19:44
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборах
Обновлено в 21:01
Политика
Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
Обновлено в 12:40
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» в напряженной игре уступил «Химкам»
В Краснодаре завершился один из главных матчей месяца в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимал подмосковные «Химки».
Обновлено в 17:34
Общество
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Экономика
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Политика
Европейские наблюдатели рассказали о нарушениях на украинских выборах
Руководитель миссии Европейского бюро по наблюдению за выборами (ENEMO) на Украине Златко Вуйович заявил в эфире программы "Свобода слова", что нарушения на президентских выборах в Незалежной имели место, однако существенно не сказались на итоги голосования.
Обновлено в 19:26
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Политика
Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»
Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Экономика
Более 40% всех заемщиков в РФ допускали просрочку по кредиту хотя бы на день - эксперты
Почти половина россиян (43-45%) россиян с кредитной историей допускали просрочку по кредиту хотя бы на один день, при этом около трети таких заемщиков начинают "серийно" задерживать платежи, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Обновлено в 20:35