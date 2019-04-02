Политика

Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДРВести.Ru 20:16

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Владимир Колокольцев и сопровождающие его лица прибыли в Пхеньян в понедельник, 1 апреля, передает РИА Новости.
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В посольстве России объяснили визит Колокольцева в КНДР

RT на русском21:16

Глава МВД Владимир Колокольцев прибыл в столицу КНДР с необъявленным визитом

Эхо Москвы20:11

Колокольцев прибыл в Пхеньян

РИА Новости19:37

Глава МВД России прибыл в Пхеньян

Интерфакс20:06

СМИ узнали о визите главы МВД Колокольцева в КНДР

Коммерсантъ19:59

Глава МВД России прибыл в КНДР

Газета.Ru19:51

Колокольцев проведет в КНДР переговоры с министром народной безопасности

ТАСС21:10
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Армия и оружие

Контрольная проверка войск стартовала в Центральном военном округе

Десять крупных учений с участием объединений и соединений Центрального военного округа (ЦВО) пройдет в рамках стартовавшей 1 апреля контрольной проверки войск округа.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства

Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено в 12:46
Политика

Останемся соседями: россияне не стремятся к объединению с Белоруссией

Согласно исследованию ВЦИОМа, приуроченному ко Дню единения России и Белоруссии, россияне положительно оценивают нынешние связи двух стран.
Обновлено в 17:01
Происшествия

При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека

«Произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами», — рассказали в МЧС.
Обновлено в 10:22
Происшествия

СК проверит обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете Москвы

Пенсионер не оплатил товар в одном из супермаркетов Москвы и таинственно умер.
Обновлено в 16:53
Здоровье

Москвичам рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что минута смеха равноценна длительной антистрессовой релаксации, после просмотра комедий у больных диабетом отмечается снижение уровня сахара в крови, а еще смех повышает иммунитет, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:24
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие

Эстония закупила у Нидерландов подержанные БМП на 113 млн евро

Главный штаб Сил самообороны Эстонии заявил, что армия страны получила 44 БМП CV90, которые были закуплены в Нидерландах.
Обновлено в 18:34
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Спорт

Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Кино

Скончался российский актер Александр Васильев

Обновлено в 21:14
Наука

Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео

В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Музыка

Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов

Представителям «Евровидения» удалось договориться с всемирно известной певицей Мадонной о том, чтобы она выступила на песенном шоу.
Обновлено в 06:55
Религия

Окончательное решение по Исаакиевскому собору не принято

Окончательное решение по вопросу возможной передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ) не принято.
Обновлено в 19:44
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборах

Обновлено в 21:01
Политика

Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился

Обновлено в 12:40
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» в напряженной игре уступил «Химкам»

В Краснодаре завершился один из главных матчей месяца в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимал подмосковные «Химки».
Обновлено в 17:34
Общество

В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России

Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Экономика

«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Политика

Европейские наблюдатели рассказали о нарушениях на украинских выборах

Руководитель миссии Европейского бюро по наблюдению за выборами (ENEMO) на Украине Златко Вуйович заявил в эфире программы "Свобода слова", что нарушения на президентских выборах в Незалежной имели место, однако существенно не сказались на итоги голосования.
Обновлено в 19:26
Культура

Считавшийся утерянным эскиз Рубенса ушел с молотка за 1,3 млн евро

Обновлено в 17:44
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Политика

Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»

Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Экономика

Более 40% всех заемщиков в РФ допускали просрочку по кредиту хотя бы на день - эксперты

Почти половина россиян (43-45%) россиян с кредитной историей допускали просрочку по кредиту хотя бы на один день, при этом около трети таких заемщиков начинают "серийно" задерживать платежи, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Обновлено в 20:35
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Владимир Колокольцев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по г. Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 года, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
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