Политика

Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДРВести.Ru 20:16

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Владимир Колокольцев и сопровождающие его лица прибыли в Пхеньян в понедельник, 1 апреля, передает РИА Новости.
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Владимир Колокольцев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по г. Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 года, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
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