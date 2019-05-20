Экономика

Министр труда пообещал увеличить МРОТКоммерсантъ 07:43

В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Читать в источнике
Максим Топилин
И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы.
— Максим ТопилинРеальное время 06:49

Подробнее о событии

В России вырастет МРОТ

Российская газета09:20

Названа дата повышения МРОТ в России

Телеканал 360°08:20

Топилин заявил об увеличении МРОТ к 2021 году

Rambler News Service07:24

Министр труда пообещал увеличить МРОТ

Коммерсантъ07:43

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

ТАСС06:43

Мир решает задачу: на сколько поднять МРОТ без ущерба для экономики

Финмаркет07:33

Россиянам пообещали увеличить МРОТ

Газета.Ru07:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика

Зеленский принес присягу президента Украины

Обновлено в 03:25
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»

Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

МЧС: тушение пожара на складе пиломатериалов в Томске осложняет ветер

Сильный ветер осложняет тушение пожара на территории склада пиломатериалов в Томске: локализация может занять до шести часов, а ликвидация прогнозируется к утру 21 мая, сообщил журналистам в понедельник начальник ГУ МЧС по Томской области Олег Еременко.
Обновлено в 06:57
Футбол

Стало известно об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками

Обновлено в 06:51
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Здоровье

Куйвашеву показали новый сканер для обнаружения онкозаболеваний

Обновлено в 06:20
Экономика

Москва улучшила позиции в рейтинге уровня жизни Deutsche Bank

Выросли в Москве и цены на съем двухкомнатной квартиры среднего уровня, в 2019 году ее можно было снять за 1000 долларов в месяц, а в 2018 году — за 998 долларов, в результате Москва по этому показателю опустилась на одну позицию и оказалась на 35 строчке.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38
Футбол

«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клуб

Обновлено в 09:02
Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Экономика

Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом

Гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов 30 апреля уведомил о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области для признания компании банкротом из-за нехватки оборотных средств и невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Генсек ООН: ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

Обновлено вчера в 23:27
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Политика

Зеленский получил послание от Трампа

Министр энергетики США Рик Перри передал президенту Украины Владимиру Зеленскому послание американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 06:55
Политика

В партии Порошенко прокомментировали роспуск Рады

Представители партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье

Обновлено в 09:41
Политика

Зеленский впервые на посту президента заявил о «российской агрессии»

Обновлено в 07:47
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Авто

АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus

Обновлено в 06:56
Политика

Китай обратился к Huawei после отказа Google сотрудничать

Официальный представитель МИД Китая Лун Кан призвал Huawei защищать свои права после отказа Google сотрудничать, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:52
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Юрий Беляев настоял на венчании с Татьяной Абрамовой

Обновлено в 08:18
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Обновлено в 04:54
Политика

Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Путешествия

На 1,6% вырос иностранный турпоток в Россию

Иностранный турпоток в Россию за январь-март 2019 года вырос на 1,6%. За I квартал в страну посетили 6,4 млн иностранцев, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:48
Экономика

Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»

В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева в 2018 году впервые стала матерью.
Обновлено в 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное