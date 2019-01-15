Дефицит годовых доходов всех россиян, чтобы каждому в стране дотянуть до уровня прожиточного минимума, оценивается в 800 млрд рублей, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

с чего всё началось

Это дефицит приблизительно в доходах около 800 млрд рублей. То есть если полностью бедность побороть, точно раздать – чтобы каждый рубль точно дошел до семьи, где есть дефицит доходов – вот чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 млрд.

Выступая на Гайдаровском форуме, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за девять месяцев прошлого года количество россиян, находящихся за чертой бедности, уменьшилось на 0,5 процентного пункта, составив 13,3% населения.

Министр труда назвал необходимую сумму для победы над бедностью

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