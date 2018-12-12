Политика
Министр транспорта Дитрих возглавил совет директоров «Аэрофлота»
Министр транспорта Дитрих возглавил совет директоров «Аэрофлота»Интерфакс03:00
Е.Дитрих вошел в совет директоров "Аэрофлота" по итогам внеочередного собрания акционеров 23 октября. Его кандидатура, по данным авиакомпании, была предложена предыдущим составом совета.
Интерфакс03:00
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Политика
В Кремле отреагировали на слова Порошенко о войне с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Украины Петра Порошенко, назвавшего "войной" инцидент в Керченском проливе.
Обновлено в 06:24
Политика
В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй
Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал начало турецкой военной операции в Сирии
Обновлено в 06:24
Политика
Путин поручил выяснить причины отмены рэп-концертов
Президент России Владимир Путин поручил разобраться с причинами отмены рэп-концертов популярных исполнителей.
Обновлено в 06:25
Политика
Трампа призвали защитить Европу от российского газа
Европейские правительства призывают отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено в 06:18
Политика
Путин рассказал об изменениях в оказании материальной помощи ветеранам
Президент России Владмиир Путин сообщил, что власти РФ хотят ежегодно оказывать ветеранам Великой Отечественной войны единовременную материальную помощь, а не только к юбилейным датам.
Обновлено в 06:22
Политика
Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про обсуждение главой государства Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым возможности изменения Конституции.
Обновлено в 05:51
Политика
Финдиректора компании Huawei выпустят под залог
Финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанную в Канаде, выпустят под залог и экстрадируют в США.
Обновлено в 06:01
Политика
Госдума согласилась изолировать террористов от других заключенных
Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении пакет поправок, обеспечивающих изолированное содержание в тюрьмах тех, кто был осужден за преступления террористической и экстремистской направленности.
Обновлено в 06:18
Политика
Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
ВКС России и ВВС Венесуэлы провели подготовку к совместным полётам
Обновлено в 06:10
Политика
В США Россию и Китай заподозрили в создании «Восточной Антанты»
Недоверие к политике США вынуждает Россию и Китай налаживать прочный союз, несмотря на противоречия.
Обновлено в 05:42
Политика
Куйвашев потребовал пересмотреть повышение зарплаты мэру Екатеринбурга
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал пересмотреть решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и ряду чиновников городской администрации.
Обновлено в 06:01
Политика
ЛНР передала Украине 42 осужденных для дальнейшего отбывания наказания
Провозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) передала украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания 42 заключенных.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
«Яндекс.Карты» случайно рассекретил иностранные военные объекты
Мэтт Корда (Matt Korda) обнаружил, что картографический сервис «замылил» некоторые участки на территории государств, таким образом обозначив точное местоположение военных объектов двух стран, а также военных баз НАТО.
Обновлено в 05:55