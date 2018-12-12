Политика
Министр транспорта Дитрих возглавил совет директоров «Аэрофлота»
Министр транспорта Дитрих возглавил совет директоров «Аэрофлота»Интерфакс03:00
Е.Дитрих вошел в совет директоров "Аэрофлота" по итогам внеочередного собрания акционеров 23 октября. Его кандидатура, по данным авиакомпании, была предложена предыдущим составом совета.
Интерфакс03:00
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Политика
В Кремле отреагировали на заявление Порошенко о «войне»
Москва не согласна с оценкой инцидента в Керченском проливе президентом Украины Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:54
Политика
В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй
Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.
Обновлено в 04:53
Политика
Трампа призвали защитить Европу от российского газа
Европейские правительства призывают отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено в 04:55
Политика
Песков ответил на вопрос о поправках в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никогда не слышал разговоров между Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым об изменении Конституции.
Обновлено в 04:52
Политика
Финдиректор Huawei выйдет под залог
Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде, добилась своего освобождения под залог (около 7,5 миллиона долларов США).
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам
Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 03:47
Политика
В СПЧ попросили Путина освободить Сенцова
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), кинорежиссер Александр Сокуров попросил президента РФ Владимира Путина освободить осужденного по обвинению в терроризме Олега Сенцова.
Обновлено в 04:34
Политика
Госдума согласилась изолировать террористов от других заключенных
Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении пакет поправок, обеспечивающих изолированное содержание в тюрьмах тех, кто был осужден за преступления террористической и экстремистской направленности.
Обновлено в 04:50
Политика
Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу
В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.
Обновлено в 04:41
Политика
Куйвашев потребовал пересмотреть повышение зарплаты мэру Екатеринбурга
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал пересмотреть решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и ряду чиновников городской администрации.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
«Яндекс.Карты» случайно рассекретил иностранные военные объекты
Мэтт Корда (Matt Korda) обнаружил, что картографический сервис «замылил» некоторые участки на территории государств, таким образом обозначив точное местоположение военных объектов двух стран, а также военных баз НАТО.
Обновлено в 04:39
Политика
Экс-депутат Верховной рады назвал причину миграции украинцев в Россию
Причину злоключений соотечественников, ставших трудовыми мигрантами, экс-парламентарий видит в недружественной политике властей Украины по отношению к собственным гражданам.
Обновлено в 04:37
Политика
Суд обязал начать антикоррупционное расследование против Гройсмана
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование в отношении премьер-министра страны Владимира Гройсмана, передают "Украинские новости".
Обновлено в 04:55
Политика
В США Россию и Китай заподозрили в создании «Восточной Антанты»
Недоверие к политике США вынуждает Россию и Китай налаживать прочный союз, несмотря на противоречия.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Командующему Балтфлотом присвоено звание адмирала
Обновлено в 04:48