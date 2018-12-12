Политика

Министр транспорта Дитрих возглавил совет директоров «Аэрофлота»
Интерфакс
03:00

Е.Дитрих вошел в совет директоров "Аэрофлота" по итогам внеочередного собрания акционеров 23 октября. Его кандидатура, по данным авиакомпании, была предложена предыдущим составом совета.
Интерфакс03:00

Подробнее о событии

Дитрих стал председателем совета директоров «Аэрофлота»

Известия02:44

Министр транспорта возглавил совет директоров «Аэрофлота»

Ведомости02:25

Глава Минтранса избран председателем совета директоров «Аэрофлота»

ТАСС02:16

Глава Минтранса возглавил совет директоров «Аэрофлота»

Коммерсантъ02:04

Министр транспорта Дитрих возглавил совет директоров «Аэрофлота»

Интерфакс03:00

Дитрих возглавил совет директоров «Аэрофлота»

Rambler News Service01:59

Министр транспорта возглавил совет директоров «Аэрофлота»

РИА Новости01:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика

Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной

Президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News.
Обновлено в 03:24
Политика

Трампа призвали защитить Европу от российского газа

Европейские правительства призывают отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено в 03:23
Политика

Финансового директора Huawei освободили под залог

Канадский суд освободил под залог арестованного финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ожидает экстрадиции в США, сообщило в среду агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:04
Политика

В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй

Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам

Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 03:14
Политика

Путин: Конституция РФ создала условия для развития страны

Российская Конституция выдержала проверку временем и создала условия для стабильного развития страны.
Обновлено в 03:19
Политика

Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки

В соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области, руководитель областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря в связи с завершением проверки в ее отношении после слов о том, что государство "ничего не должно" молодежи и не просило их родителей рожать, передает Ura.ru.
Обновлено в 03:19
Политика

Экс-депутат Верховной рады назвал причину миграции украинцев в Россию

Причину злоключений соотечественников, ставших трудовыми мигрантами, экс-парламентарий видит в недружественной политике властей Украины по отношению к собственным гражданам.
Обновлено в 03:18
Политика

Трамп верит в народный бунт в случае своего импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за возможного импичмента.
Обновлено в 02:59
Политика

Куйвашев потребовал пересмотреть повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал пересмотреть решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и ряду чиновников городской администрации.
Обновлено в 03:24
Политика

Более 40% россиян никогда не читали Конституцию

Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Испытания двух версий МиГ-35 сняли на видео

Пилоты Летно-испытательного центра Минобороны РФ в Ахтубинске приступили к интенсивным полетам на двух разновидностях глубоко модернизированного истребителя МиГ-35: одноместной и учебно-боевой "спарке".
Обновлено в 03:02
Политика

Совфед не поддержит законопроект о ликвидации унитарных предприятий

Об инициативе Госдума 11 декабря приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий.
Обновлено в 03:23
Политика

В США Россию и Китай заподозрили в создании «Восточной Антанты»

Недоверие к политике США вынуждает Россию и Китай налаживать прочный союз, несмотря на противоречия.
Обновлено в 03:03
Политика

В Google объяснили, почему поиск по картинкам считает Трампа «идиотом»

Гендиректор Google Сундар Пичаи объяснил, почему поисковик при запросе слова "idiot" показывает фотографию президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:11
Главное