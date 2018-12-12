Политика
Министр транспорта Дитрих возглавил совет директоров «Аэрофлота»
Министр транспорта Дитрих возглавил совет директоров «Аэрофлота»Интерфакс03:00
Е.Дитрих вошел в совет директоров "Аэрофлота" по итогам внеочередного собрания акционеров 23 октября. Его кандидатура, по данным авиакомпании, была предложена предыдущим составом совета.
Интерфакс03:00
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Политика
Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной
Президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News.
Обновлено в 03:24
Политика
Трампа призвали защитить Европу от российского газа
Европейские правительства призывают отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено в 03:23
Политика
Финансового директора Huawei освободили под залог
Канадский суд освободил под залог арестованного финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ожидает экстрадиции в США, сообщило в среду агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:04
Политика
В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй
Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам
Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 03:14
Политика
Путин: Конституция РФ создала условия для развития страны
Российская Конституция выдержала проверку временем и создала условия для стабильного развития страны.
Обновлено в 03:19
Политика
Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки
В соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области, руководитель областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря в связи с завершением проверки в ее отношении после слов о том, что государство "ничего не должно" молодежи и не просило их родителей рожать, передает Ura.ru.
Обновлено в 03:19
Политика
Экс-депутат Верховной рады назвал причину миграции украинцев в Россию
Причину злоключений соотечественников, ставших трудовыми мигрантами, экс-парламентарий видит в недружественной политике властей Украины по отношению к собственным гражданам.
Обновлено в 03:18
Политика
Трамп верит в народный бунт в случае своего импичмента
Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за возможного импичмента.
Обновлено в 02:59
Политика
Куйвашев потребовал пересмотреть повышение зарплаты мэру Екатеринбурга
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал пересмотреть решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и ряду чиновников городской администрации.
Обновлено в 03:24
Политика
Более 40% россиян никогда не читали Конституцию
Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Испытания двух версий МиГ-35 сняли на видео
Пилоты Летно-испытательного центра Минобороны РФ в Ахтубинске приступили к интенсивным полетам на двух разновидностях глубоко модернизированного истребителя МиГ-35: одноместной и учебно-боевой "спарке".
Обновлено в 03:02
Политика
Совфед не поддержит законопроект о ликвидации унитарных предприятий
Об инициативе Госдума 11 декабря приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий.
Обновлено в 03:23
Политика
В США Россию и Китай заподозрили в создании «Восточной Антанты»
Недоверие к политике США вынуждает Россию и Китай налаживать прочный союз, несмотря на противоречия.
Обновлено в 03:03
Политика
В Google объяснили, почему поиск по картинкам считает Трампа «идиотом»
Гендиректор Google Сундар Пичаи объяснил, почему поисковик при запросе слова "idiot" показывает фотографию президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:11