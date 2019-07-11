Футбол

Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной ОсетииВестник Кавказа 07:37

Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола. Об этом сам бывший вратарь сборной России рассказал сегодня.
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Габулов уходит с поста министра спорта Северной Осетии. Возможно, в «Аланию»

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Менее года проработал в правительстве Северной Осетии бывший вратарь сборной России по футболу

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Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

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Хоккей

КХЛ опубликовала календарь на новый сезон

Календарь матчей был опубликован на официальном сайте лиги. Новый сезон будет открывать матч московского ЦСКА с омским "Авангардом".
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Жена полузащитника "Интера" Раджи Наингголана в своем Инстаграме заявила, что у нее обнаружили рак.
Обновлено в 04:51
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Госдума разрешает служить в полиции до 60 лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий на пять лет предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, передает корреспондент «Росбалта».
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Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
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Общество

Жителям Кузбасса, просившим убежища в Канаде, запретили собираться

В ответ власти Канады заявили, что смогут рассмотреть вопрос о предоставлении статуса беженцев жителям Киселевска только после того, как они покинут Россию.
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Басманный суд Москвы санкционировал арест десяти сотрудников таможни столичного аэропорта "Домодедово".
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Происшествия

Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку

Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено вчера в 13:35
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Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
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Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

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Шоу-бизнес

«Ничего не болело»: У Александры Яковлевой отнялись ноги из-за рака

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Систему дистанционного голосования тестируют студенты в Москве

Как передал корреспондент "Интерфакса", в четверг в Московском парламентском центре проходит тестирование системы дистанционного электронного голосования.
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Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
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Общество

Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС

Обновлено в 07:19
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ЕС готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра

Европейский союз рассматривает введение ограничительных мер в отношении Турции из-за незаконных геологоразведочных работ у побережья Кипра.
Обновлено в 04:56
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«СЭ»: ЦСКА отказался от трансфера Джанаева

Инициатива пригласить Джанаева в качестве опытного дублера для Игоря Акинфеева исходила лично от главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
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Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест

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Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Зеленский призвал силовиков усилить свою активность в Донбассе

Как сообщается на сайте пресс-службы украинского президента Владимира Зеленского, глава государства дал поручение начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе, пишет РИА Новости.
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Гендиректор Norwegian Air ушел в отставку из-за Boeing 737 Max

Господин Кьос уходит из компании на фоне продолжающихся в последнее время финансовых сложностей и прогнозов о том, что на годовые результаты компании негативно повлияет запрет на полеты Boeing 737 Max.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
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Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

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Стоимость авиабилетов в Крым из городов России снижается

Средняя стоимость авиабилетов в Крым из российских городов с вылетом в июле снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом и составляет около 11 тысяч рублей за перелет в оба конца, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
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Российский политик, в прошлом футболист, игравший на позиции вратаря. Заслуженный мастер спорта России.
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