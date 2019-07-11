Футбол
Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной ОсетииВестник Кавказа 07:37
Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола. Об этом сам бывший вратарь сборной России рассказал сегодня.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:28, Вашингтон
Происшествия
В Москве начальника омской полиции задержали за дебош в метро
В Москве за дебош в метрополитене был задержан начальник полиции Омска Алексей Меркушов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
На Северной ТЭЦ в Мытищах произошел крупный пожар
На Северной ТЭЦ в Мытищах произошло сильное возгорание, на место ЧП выехали крупные силы МЧС.
Обновлено в 04:58
Общество
На Свердловскую область вновь идут грозы и шквалистый ветер
Завтра, 12 июля, на территории Свердловской области ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м / с. Как сообщили РИА "Новый День" в пресс-службе областного ГУ МЧС, предупреждения об этом направлены в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики.
Обновлено в 07:15
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Хоккей
КХЛ опубликовала календарь на новый сезон
Календарь матчей был опубликован на официальном сайте лиги. Новый сезон будет открывать матч московского ЦСКА с омским "Авангардом".
Обновлено в 07:44
Футбол
У жены Наингголана обнаружили рак
Жена полузащитника "Интера" Раджи Наингголана в своем Инстаграме заявила, что у нее обнаружили рак.
Обновлено в 04:51
Общество
Госдума разрешает служить в полиции до 60 лет
Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий на пять лет предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 07:16
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Общество
Жителям Кузбасса, просившим убежища в Канаде, запретили собираться
В ответ власти Канады заявили, что смогут рассмотреть вопрос о предоставлении статуса беженцев жителям Киселевска только после того, как они покинут Россию.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Десять сотрудников таможни задержаны в Домодедово
Басманный суд Москвы санкционировал арест десяти сотрудников таможни столичного аэропорта "Домодедово".
Обновлено в 07:41
Происшествия
Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку
Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Российские врачи поставили диагноз Меркель
Российские врачи выдвинули ряд предположений относительно приступов тремора у канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:27
Политика
Систему дистанционного голосования тестируют студенты в Москве
Как передал корреспондент "Интерфакса", в четверг в Московском парламентском центре проходит тестирование системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Политика
ЕС готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра
Европейский союз рассматривает введение ограничительных мер в отношении Турции из-за незаконных геологоразведочных работ у побережья Кипра.
Обновлено в 04:56
Футбол
«СЭ»: ЦСКА отказался от трансфера Джанаева
Инициатива пригласить Джанаева в качестве опытного дублера для Игоря Акинфеева исходила лично от главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест
Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Зеленский призвал силовиков усилить свою активность в Донбассе
Как сообщается на сайте пресс-службы украинского президента Владимира Зеленского, глава государства дал поручение начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Общество
Гендиректор Norwegian Air ушел в отставку из-за Boeing 737 Max
Господин Кьос уходит из компании на фоне продолжающихся в последнее время финансовых сложностей и прогнозов о том, что на годовые результаты компании негативно повлияет запрет на полеты Boeing 737 Max.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 06:34
Путешествия
Стоимость авиабилетов в Крым из городов России снижается
Средняя стоимость авиабилетов в Крым из российских городов с вылетом в июле снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом и составляет около 11 тысяч рублей за перелет в оба конца, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
Обновлено в 06:59