Футбол

Министр спорта России прокомментировал возможное расширение РПЛNews.ru 04:44

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением об увеличении числа участников чемпионата России по футболу с 16 до 18.
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Павел Колобков
Поэтому это очень непростое решение, хотелось бы услышать аргументацию, которую предоставит Российский футбольный союз.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикRT на русском 05:44

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Колобков о расширении РПЛ: хотелось бы услышать аргументацию

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Павел Анатольевич Колобков
Российский фехтовальщик
Российский государственный и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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