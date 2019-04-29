Политика

Украинский министр объяснил свои слова о «мразях» в ДНР и ЛНРРИА Новости 12:32

Министр социальной политики Украины Андрей Рева попытался оправдаться за свое заявление о жителях ДНР и ЛНР, которых он ранее назвал "мразями". Соответствующий пост он опубликовал в фейсбуке.
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Украинский министр попытался оправдаться за «мразей» в Донбассе

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Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

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Политика

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Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
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Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
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HTC выпустит новый блокчейн-смартфон в текущем году

Тайваньская компания HTC до конца нынешнего года намерена анонсировать блокчейн-смартфон второго поколения.
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Политика

Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

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Происшествия

На атомной электростанции на Украине произошел пожар

Трансформатор загорелся на Ровенской атомной электростанции, расположенной на северо-западе Украины, сообщает «Лига.net» со ссылкой на ровненское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 16:55
Экономика

UC Rusal сменила руководителя американского подразделения

UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
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Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
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Цыганова заявила, что дочь Алсу заранее знала о победе на «Голосе»

В интервью «Царьграду» Цыганова пояснила, что судит и с позиции психолога, и как профессиональная актриса.
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Политика

Первый замгенпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку

Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн направил в понедельник американскому президенту прошение об отставке.
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София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
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Политика

Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Политика

Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.
Обновлено вчера в 19:57
Общество

Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Общество

На Сахалине хотят видеть некий центр патриотического воспитания

На заседании рабочей группы в правительстве Сахалинской области обсудили создание центра патриотического воспитания.
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Культура

Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»

По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
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Хоккей

Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»

В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
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Отцу полковника Захарченко дали 4 года колонии

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Кино

Фестиваль «Кинотавр» объявил программу

Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о новом лице Стаса Михайлова

Пользователи оценили фотографии с празднования 50-летнего юбилея российского певца Стаса Михайлова и пришли к выводу, что он мог сделать пластическую операцию, пишет Super.ru.
Обновлено в 15:30
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Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
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Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП

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Facebook впервые дал ученым доступ к своим конфиденциальным данным

Facebook в понедельник, 29 апреля, сообщил, что впервые открыл доступ к своим конфиденциальным данным группе ученых, собирающейся исследовать ряд вопросов, прежде всего возможное влияние соцсети на выборы.
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Против эстонского министра возбудили дело о семейном насилии

Возбуждено уголовное дело для проверки обвинений эстонского министра IT и внешней торговли в семейном насилии, сообщил в понедельник вечером министр юстиции Райво Аэг.
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Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество Неймара

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Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

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Космос

Проблема в электроснабжении выявлена на МКС

По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.
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Андрей Алексеевич Рева
Украинский политик
Украинский политик, министр социальной политики Украины с 15 апреля 2016 года. Заслуженный работник социальной сферы Украины.
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