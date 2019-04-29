Украинский министр объяснил свои слова о «мразях» в ДНР и ЛНРРИА Новости 12:32

Министр социальной политики Украины Андрей Рева попытался оправдаться за свое заявление о жителях ДНР и ЛНР, которых он ранее назвал "мразями". Соответствующий пост он опубликовал в фейсбуке.

Украинский министр объяснил свои слова о «мразях» в ДНР и ЛНР

Политика В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.

Кино Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.

Гаджеты HTC выпустит новый блокчейн-смартфон в текущем году Тайваньская компания HTC до конца нынешнего года намерена анонсировать блокчейн-смартфон второго поколения.

Политика Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.

Происшествия На атомной электростанции на Украине произошел пожар Трансформатор загорелся на Ровенской атомной электростанции, расположенной на северо-западе Украины, сообщает «Лига.net» со ссылкой на ровненское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Экономика UC Rusal сменила руководителя американского подразделения UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.

Общество Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.

Политика Первый замгенпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн направил в понедельник американскому президенту прошение об отставке.

Шоу-бизнес София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.

Политика Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.

Общество Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.

Общество На Сахалине хотят видеть некий центр патриотического воспитания На заседании рабочей группы в правительстве Сахалинской области обсудили создание центра патриотического воспитания.

Культура Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос» По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.

Хоккей Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом» В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о новом лице Стаса Михайлова Пользователи оценили фотографии с празднования 50-летнего юбилея российского певца Стаса Михайлова и пришли к выводу, что он мог сделать пластическую операцию, пишет Super.ru.

Политика Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.

Технологии Facebook впервые дал ученым доступ к своим конфиденциальным данным Facebook в понедельник, 29 апреля, сообщил, что впервые открыл доступ к своим конфиденциальным данным группе ученых, собирающейся исследовать ряд вопросов, прежде всего возможное влияние соцсети на выборы.

Происшествия Против эстонского министра возбудили дело о семейном насилии Возбуждено уголовное дело для проверки обвинений эстонского министра IT и внешней торговли в семейном насилии, сообщил в понедельник вечером министр юстиции Райво Аэг.

Армия и оружие Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.