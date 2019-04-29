Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразямиКП - Донецк вчера в 17:29
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями. Кроме того, министр сказал, что ему их не жалко. Министр высказался так резко, что даже украинская журналистка пыталась урезонить чиновника.
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Тем гражданам Украины, кто с оружием в руках воюет против собственной страны, убивает наших солдат и офицеров, платить пенсию недопустимо. Именно эту категорию граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили вне границ правового поля.
— Андрей Рева, украинский политикИзвестия 07:59
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