Общество

Министр просвещения оценила время на домашнее задание для школьников
Коммерсантъ
вчера в 22:25

«В первом классе домашнее задание не задают, во втором — третьем классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в четвертом — пятом классах допускается максимум два часа, в шестом — восьмом — 2,5 часа, в девятом — одиннадцатом — до 3,5 часа»,— заявила госпожа Васильева в интервью «Российской газете».
Коммерсантъвчера в 22:25
Ольга Васильева
В первом классе домашнее задание не задают, во втором — третьем классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в четвертом — пятом классах допускается максимум два часа, в шестом — восьмом — 2,5 часа, в девятом — одиннадцатом — до 3,5 часа.
— Ольга Васильева, российский политикКоммерсантъ вчера в 22:25
с чего всё началось

Образ образования

Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
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Российский политик, историк, религиовед. Министр просвещения Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Доктор исторических наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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