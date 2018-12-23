Общество
«В первом классе домашнее задание не задают, во втором — третьем классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в четвертом — пятом классах допускается максимум два часа, в шестом — восьмом — 2,5 часа, в девятом — одиннадцатом — до 3,5 часа»,— заявила госпожа Васильева в интервью «Российской газете».
Коммерсантъвчера в 22:25
Оценить
50 человек отреагировали
В первом классе домашнее задание не задают, во втором — третьем классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в четвертом — пятом классах допускается максимум два часа, в шестом — восьмом — 2,5 часа, в девятом — одиннадцатом — до 3,5 часа.
— Ольга Васильева, российский политикКоммерсантъ вчера в 22:25
с чего всё началось
Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.Российская газетавчера в 10:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 00:22, Ашберн
Общество
Вдова убитого посла вступилась за детей брянских чиновников
Обновлено вчера в 10:54
Общество
Россияне выбрали имена еще пяти аэропортам
Россияне выбрали имена выдающихся деятелей страны еще для пяти аэропортов во втором туре конкурса «Великие имена России».
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Скандальный журналист Spiegel присвоил пожертвования для детей
Бывший репортер Der Spiegel Клаас Релоциус собирал с читателей пожертвования в помощь "турецким детям-сиротам", однако все собранные деньги переводил на свой личный банковский счет.
Обновлено вчера в 18:42
Здоровье
Врачи дали рекомендации, как избежать похмелья 1 января
Главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения столицы Вера Шастина дала рекомендации, как избежать похмелья 1 января.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать пиротехнику
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пиротехнических изделий, например, ведомство рекомендует обращать внимание на состояние упаковки при покупке петард.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных снегопадах в начале недели
С понедельника, 24 декабря, на Москву обрушатся сильные снегопады, сообщили в центре погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец заявил, что россиян ожидает шестидневная рабочая неделя перед новогодними каникулами.
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Москвичей призвали не пускать салюты вблизи лесопарков в Новый год
Как сообщалось ранее, для запуска новогодних фейерверков в столице организуют 38 специально оборудованных площадок.
Обновлено вчера в 19:12
Общество
В центре Москвы открылась 100-метровая ледяная горка
«На переходе от Манежной площади к площади Революции открылась полюбившаяся москвичам большая ледяная горка длиной 100 м», — написал градоначальник в Twitter.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Самый большой ёлочный шар повесили в Дубае
Новогодний шар размером около семи метров стал самым большим в мире праздничным украшением.
Обновлено вчера в 21:54
Общество
Вандалы залили искусственной кровью звезду Трампа на «Аллее славы»
Вандалы залили искусственной кровью звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел по Манхэттену
Парад Дедов Морозов и Снегурочек пятый год подряд прошел в воскресенье по центральному району Нью-Йорка - Манхэттену.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Юнармейцы передали сирийским детям наборы с новогодними подарками
Обновлено вчера в 21:46
Общество
На Камчатке объявили лавинную опасность
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Около оперного театра вновь появились знаменитые абажуры Тимофея Ради
В Екатеринбурге вновь появились знаменитые абажуры Тимофея Ради.
Обновлено вчера в 23:41