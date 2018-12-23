Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

с чего всё началось

В первом классе домашнее задание не задают, во втором — третьем классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в четвертом — пятом классах допускается максимум два часа, в шестом — восьмом — 2,5 часа, в девятом — одиннадцатом — до 3,5 часа.

«В первом классе домашнее задание не задают, во втором — третьем классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в четвертом — пятом классах допускается максимум два часа, в шестом — восьмом — 2,5 часа, в девятом — одиннадцатом — до 3,5 часа»,— заявила госпожа Васильева в интервью «Российской газете».

Министр просвещения оценила время на домашнее задание для школьников

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