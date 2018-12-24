Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

с чего всё началось

В первом классе домашнее задание не задают, во втором — третьем классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в четвертом — пятом классах допускается максимум два часа, в шестом — восьмом — 2,5 часа, в девятом — одиннадцатом — до 3,5 часа.

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, сколько домашних заданий учителя имеют право задавать школьникам. Выступая на деловом завтраке в "Российской газете", она напомнила, что предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована.

Васильева рассказала, сколько «домашки» можно задавать школьникам

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