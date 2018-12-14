Политика

Министр предложил властям Украины запретить поезда в Россию
РБК
14:24

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил изданию УНН, что его ведомство внесло в кабинет министров предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
РБК14:24
с чего всё началось
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил изданию УНН
, что его ведомство внесло в кабинет министров предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
РБК14:24

Подробнее о событии

Министр предложил властям Украины запретить поезда в Россию

РБК14:24

В кабмин Украины внесли предложение прекратить ж/д сообщение с Россией

Известия11:05

В кабмин Украины внесли предложение закрыть ж/д сообщение с РФ

Московский Комсомолец10:57

«Они обезумели»: Клинцевич раскрыл главную выгоду для Порошенко от отмены поездов в РФ

ФАН11:43

Украинскому правительству предложили отменить поезда в Россию

REGNUM10:37

Киев решил прекратить сообщение с РФ

News.ru10:30

В кабмин Украины внесли предложение прекратить ж/д сообщение с Россией

ТАСС10:22
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:46, Ашберн
Политика

Законопроект об автономной работе Рунета внесли в Думу

На рассмотрение Госдумы в пятницу, 14 декабря, поступил законопроект об обеспечении автономной работы рунета в случае отключения от глобальной сети.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие

В МИД России отреагировали на создание армии Косово

В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.
Обновлено в 10:13
Политика

Меркель заявила, что оснований для отмены санкций против России нет

Лидеры стран Европейского союза не увидели предпосылок для смягчения или отмены антироссийских санкций на саммите в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга.
Обновлено в 14:06
Политика

Лукашенко заподозрил Россию в желании присоединить Белоруссию

Уровень интеграции важен Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании совмина Союзного государства заявил, что Россия готова проводить единую налоговую и тарифную политику с Белоруссией.
Обновлено в 13:36
Политика

Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Армию ДНР привели в полную боевую готовность

Обновлено в 10:08
Политика

Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием

Россиянка Мария Бутина заключила сделку с правосудием США, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину.
Обновлено в 04:05
Политика

Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии

Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала возможность выразить протест «частью демократии».
Обновлено в 14:35
Политика

На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов

Свыше 1700 журналистов аккредитовано на большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы

Ранее на этой неделе в международном аэропорту Каракаса Майкетия совершили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает 14 декабря издание Daily Sabah.
Обновлено в 12:09
Политика

Откаты «Военторга» и покушение: в чем США обвиняют Леонида Тейфа

Федеральные прокуроры США подозревают бывшего замгендиректора ОАО «Военторг» 57-летнего Леонида Тейфа, его жену Татьяну и трех их сообщников в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве.
Обновлено в 13:35
Политика

Помпео потребовал отпустить двух задержанных в Китае канадцев

Задержанные в Китае двое граждан Канады должны быть отпущены, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 14:13
Политика

Украина усилит контроль на границе во время «объединительного собора»

Пограничная службы Украины будет проводить дополнительные проверки на границе во время проведения «объединительного собора» в Киеве, чтобы выявить лиц, которые смогут помешать мероприятию.
Обновлено в 12:32
Политика

Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа

Накануне, 13 декабря, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что не видит «в обозримом будущем обстоятельств», при которых президенты провели бы встречу в то время, как украинские моряки остаются под арестом.
Обновлено в 06:40
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Владимир Омелян
Украинский дипломат
Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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