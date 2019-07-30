Экономика
Власти объяснили рост числа бедных россиян9111.ru 13:44
Рост числа россиян, чей доход ниже прожиточного минимума, скорее всего, обусловлен новой методикой расчета. Такое мнение высказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, пишет РИА Новости. По его словам, Росстат изменил методику, поэтому доходы и расходы теперь считаются несколько иначе.
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