Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиянИзвестия 09:19
Глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин прокомментировал новые данные Росстата о бедности россиян. По его словам, рост числа малообеспеченных граждан до 14,3% в I квартале 2019 года мог произойти из-за изменения методов подсчета.
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Экономика
Сбербанк купил логистический агрегатор Shiptor
Сбербанк приобрел логистический агрегатор Shiptor, сообщили в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Возлюбленную Роналду заподозрили в беременности
Двое сыновей и дочка родились от суррогатных матерей. А в ноябре 2017 года Джорджина Родригес подарила возлюбленному еще одну дочку.
Обновлено в 11:06
Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Футбол
«Спартак» подтвердил продажу Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
Обновлено в 06:31
Политика
МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:46
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Офис «Единой России» подожгли в Новосибирске
В ночь на понедельник, 29 июля, неустановленный мужчина поджег новосибирское отделение партии «Единая Россия».
Обновлено в 09:51
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Российский флот модернизирует самолёты-амфибии Бе-12 «Чайка»
ВМФ России объявил о начале модернизации самолётов-амфибий Бе-12 «Чайка», сообщают «Известия».
Обновлено в 07:47
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Политика
Алтайский депутат предложила бомбить горящие в Сибири леса
Например, в Швеции на горящий лес сбрасывали бомбу, взрыв которой поглощает кислород, в итоге очаг возгорания подавляется.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.
Обновлено в 10:03
Финансы
Объем средств населения в банках составил 28,98 трлн рублей
По оценке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), объем средств населения в банках по состоянию на 1 июля составил 28,98 трлн руб. С начала года рост составил 4,1%.
Обновлено в 08:10
Политика
Джонсон и премьер Ирландии обсудили Brexit
Премьеры в ходе переговоров договорились о продолжении сотрудничества двух стран, в том числе по вопросам Brexit.
Обновлено в 10:15
Общество
В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Власти ввели режим ЧС в пяти субъектах Российской Федерации из-за лесных пожаров.
Обновлено в 10:12
Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Общество
Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Политика
Валерий Лимаренко доложил Путину о темпах развития Сахалина
Для решения квартирного вопроса власти Сахалинской области, доложил Лимаренко, приняли решение увеличить объемы жилищного строительства вдвое.
Обновлено в 08:33
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу
В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Происшествия
Ганнушкина оштрафована на 150 тысяч рублей
Тверской районный суд Москвы оштрафовал сегодня руководителя программы сети "Миграция и право" правозащитного центра "Мемориал" Светлану Ганнушкину на 150 тысяч рублей, правозащитница признана виновной в правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение порядка проведения акции"), информировало "МБХ-медиа".
Обновлено в 10:08
Политика
США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе
Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Гулявшего полуголым россиянина арестовали за показ свастики
В ночь на 24 июля петербургский официант Федор Белов гулял по улице без верхней одежды (как уточняет «Фонтанка», он был без футболки) и показал прохожим татуировки в виде свастики.
Обновлено в 09:13