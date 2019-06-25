Министр образования Хакасии перепутала автора «Горя от ума»Известия 02:03

с чего всё началось

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина перепутала русских классиков и приписала Александру Радищеву авторство комедии «Горе от ума», написанной Александром Грибоедовым.

Шоу-бизнес Сколько Бари Алибасов заработал на своей болезни Напомним: 4 июня Бари Алибасов был госпитализирован, после того как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот».

Космос SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками и атомными часами Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту стартовала во вторник с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Политика ПАСЕ проголосовала за возвращение России Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).

Авто Британец разогнал трактор до 167 километров в час Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".

Здоровье Врач назвала внешние признаки онкологии Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.

Общество Девелоперу отказали в создании искусственного острова в Финском заливе Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу девелопера на решение о законности отказа городских властей Санкт-Петербурга в согласовании проекта создания искусственного острова в Финском заливе, где в перспективе предполагается жилая, коммерческая и социально-культурная застройка.

Футбол Определились все четвертьфиналисты Кубка Америки Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.

Технологии Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.

Экономика Развитие ГЛОНАСС заморозят из-за западных санкций Правительство России может отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за западных санкций, предусматривающих ограничение на поставку российским госкомпаниям комплектующих, и невозможности оперативно изготовить российские аналоги.

Происшествия В Ницце самолет врезался в здание аэропорта Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.

Энергетика Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.

Происшествия В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.

Экономика Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).

Политика МИД России подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на G20 Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил возможность встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20.

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи «В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.

Экономика В России начал исчезать средний класс С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20 процентов.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Спорт Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.