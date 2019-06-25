Общество
Министр образования Хакасии перепутала автора «Горя от ума»Известия 02:03
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина перепутала русских классиков и приписала Александру Радищеву авторство комедии «Горе от ума», написанной Александром Грибоедовым.
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Министр образования республики Хакасия Лариса Гимазутина в эфире на местном телеканале "Абакан-24" приписала комедию в стихах "Горе от ума" Александру Радищеву.Весьмавчера в 18:54
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Министр образования Хакасии считает, что «Горе от ума» написал Радищев
Московский Комсомолец Хакасия00:01
«Ребятишкам очень сложно». Министр образования Хакасии перепутала Радищева с Грибоедовым
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