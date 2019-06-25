Общество

Министр образования Хакасии перепутала автора «Горя от ума»Известия 02:03

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина перепутала русских классиков и приписала Александру Радищеву авторство комедии «Горе от ума», написанной Александром Грибоедовым.
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Министр образования республики Хакасия Лариса Гимазутина в эфире на местном телеканале "Абакан-24
" приписала комедию в стихах "Горе от ума" Александру Радищеву.
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Министр образования приписала авторство «Горя от ума» Радищеву

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