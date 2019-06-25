Общество
Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»РИА Новости 02:17
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина допустила ошибку во время телеинтервью, приписав авторство пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума" Александру Радищеву. В эфире телеканала "Абакан 24" ведущий спросил у Гимазутиной, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева.
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Министр образования Хакасии считает, что «Горе от ума» написал Радищев
Московский Комсомолец Хакасия00:01
«Ребятишкам очень сложно». Министр образования Хакасии перепутала Радищева с Грибоедовым
Фонтанка.Рувчера в 17:07
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Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
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Наука
В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта
Ученые смогли случайно найти в Якутии обработанный человеком бивень древнего мамонта, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
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В кузбасской больнице использовали просроченные препараты
В клинико-диагностической лаборатории на столах и в холодильниках специалисты обнаружили просроченные препараты, которые применяли в качестве реагентов для проведения анализов.
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Авто
В Сети напомнили про необычный пикап ВАЗ
В оснащении пикапа находился бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил, в некоторых источниках указывается всего 82 л.с. Вероятнее всего, что в качестве силового агрегата был выбран тюнингованный двигатель от ВАЗ 2110.
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В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
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Гибельное излучение черных дыр может быть источником жизни
Кружась вокруг черной дыры, материя выделяет невероятное количество света и излучения.
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Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
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Владелец ростовского завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин заявил, что в ближайшем будущем предприятие может приостановить работу и значительно сократить штат.
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По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
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Общество
Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму
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Патрушев заявил, что Иран сбил беспилотник США над своей территорией
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил во вторник журналистам, что у него есть информация Минобороны России о том, что сбитый иранскими военными беспилотник США находился в воздушном пространстве Ирана.
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Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
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Бари Алибасов заработал на своей болезни более двух миллионов рублей
Согласно предварительным подсчетам, на истории с отравлением Алибасов успел заработать порядка двух миллионов рублей.
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