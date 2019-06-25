Общество
Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»РИА Новости 02:17
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина допустила ошибку во время телеинтервью, приписав авторство пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума" Александру Радищеву. В эфире телеканала "Абакан 24" ведущий спросил у Гимазутиной, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева.
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Министр образования Хакасии считает, что «Горе от ума» написал Радищев
Московский Комсомолец Хакасия00:01
«Ребятишкам очень сложно». Министр образования Хакасии перепутала Радищева с Грибоедовым
Фонтанка.Рувчера в 17:07
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Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
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В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
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В интервью ресурсу AnandTech вице-президент AMD Форрест Норрод заявил, что следом за процессорами Milan с архитектурой Zen 3 компания AMD выпустит в серверном сегменте модели Genoa с архитектурой Zen 4. Кроме прочего, они получат поддержку памяти DDR5.
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