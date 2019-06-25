Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»РИА Новости 02:17

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина допустила ошибку во время телеинтервью, приписав авторство пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума" Александру Радищеву. В эфире телеканала "Абакан 24" ведущий спросил у Гимазутиной, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева.
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Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

РИА Новости02:17

Министр образования Хакасии устала и оговорилась, назвав Грибоедова Радищевым

Московский Комсомолец Хакасия02:56

Министр образования Хакасии приписала авторство «Горя от ума» Радищеву

Дождьвчера в 16:02

Правительство Хакасии: «Министр оговорилась, приписав „Горе от ума“ Радищеву»

Шанс (г. Абакан)02:23

Министр образования Хакасии сказала, что «Горе от ума» написал Радищев

Znak.com00:11

«Ребятишкам очень сложно». Министр образования Хакасии перепутала Радищева с Грибоедовым

Фонтанка.Рувчера в 17:07

В минобразования Хакасии объяснили ошибку министра, назвавшую Радищева автором «Горе от ума»

Snob.ru02:35
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Общество

Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением

22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.
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Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых

Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.
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Президент Эстонии назвала решение ПАСЕ по России позорным

По мнению Керсти Кальюлайд, не исчезла ни одна из причин лишения Москвы права голоса Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с критикой принятой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России.
Обновлено в 06:59
Политика

Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом

Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено в 06:00
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Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
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Политика

Новым спикером парламента Грузии стал лидер правящей партии Талаквадзе

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе утверждён на пост нового спикера парламента Грузии, передаёт «Рустави 2».
Обновлено в 06:51
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Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Обновлено вчера в 13:50
Финансы

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Общество

На Урале после «прямой линии» Путина устранили сбои с вывозом ТКО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня на «прямую линию» с Владимиром Путиным поступил сигнал о том, что в этом городе отмечаются сбои с вывозом ТКО.
Обновлено вчера в 15:05
Общество

В избиркоме Екатеринбурга обсудили заявку на референдум о храме

Рабочая группа избирательной комиссии Екатеринбурга рекомендовала отказать в регистрации инициативной группы, предложившей провести референдум о строительстве храма Святой Екатерины, окончательное решение будет принято на заседании во вторник, заявил РИА Новости глава избиркома города Илья Захаров.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес

В семье Натальи Подольской произошел несчастный случай

Обновлено в 02:07
Происшествия

Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей

После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 06:07
Общество

Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные

В законопроекте предлагается автоматически признавать долг безнадежным после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором ее часть отнесена к истекшему сроку давности, говорится в заметке.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет

Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Здоровье

Врачи в Одинцове удалили пациентке опухоль весом 12 килограммов

Обновлено в 08:48
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Кино

Стало известно, когда выйдет новый сезон «Американской истории ужасов»

Обновлено в 04:30
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Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Обновлено в 07:32
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Раскрыт размер зарплаты Зеленского на посту президента

«Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», — цитирует сообщение RT.
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Гаджеты

Xiaomi представила триммер для бороды Mi Beard Trimmer

Китайская компания Xiaomi представила триммер для бороды Mi Beard Trimmer. Данное устройство пока будет предлагаться только на рынке Индии.
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Политика

Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
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Сын Армена Джигарханяна пригласил на свидание Ольгу Казаченко

Бывшая жена звезды 90-х Вадима Казаченко Ольга удивила подписчиков своего Инстаграма пикантным снимком.
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Армия и оружие

ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»

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Экономика

Два карельских моногорода попали в список самых проблемных в России

Минэкономразвития России назвало Лахденпохью и Надвоицы в числе самых проблемных моногородов страны, в первую очередь, из-за жалоб населения.
Обновлено в 02:56
Авто

Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos

Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
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Найдены возможные «виновники» эмоционального созревания человека

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В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.
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В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к Путину

Президент России не занимается назначением худруков театров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Радищев Александр Николаевич
Российский писатель
Российский прозаик, поэт, философ, де-факто руководитель Петербургской таможни, участник Комиссии по составлению законов при Александре I. Стал наиболее известен благодаря своему основному произведению «Путешествие из Петербурга в Москву», которое издал анонимно в июне 1790 года.
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