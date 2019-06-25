Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»РИА Новости 02:17

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина допустила ошибку во время телеинтервью, приписав авторство пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума" Александру Радищеву. В эфире телеканала "Абакан 24" ведущий спросил у Гимазутиной, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева.

Общество Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением 22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.

Недвижимость Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.

Политика Президент Эстонии назвала решение ПАСЕ по России позорным По мнению Керсти Кальюлайд, не исчезла ни одна из причин лишения Москвы права голоса Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с критикой принятой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России.

Политика Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является.

Происшествия Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Политика Новым спикером парламента Грузии стал лидер правящей партии Талаквадзе Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе утверждён на пост нового спикера парламента Грузии, передаёт «Рустави 2».

Финансы Курс грузинского лари упал до исторического минимума За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Общество На Урале после «прямой линии» Путина устранили сбои с вывозом ТКО Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня на «прямую линию» с Владимиром Путиным поступил сигнал о том, что в этом городе отмечаются сбои с вывозом ТКО.

Общество В избиркоме Екатеринбурга обсудили заявку на референдум о храме Рабочая группа избирательной комиссии Екатеринбурга рекомендовала отказать в регистрации инициативной группы, предложившей провести референдум о строительстве храма Святой Екатерины, окончательное решение будет принято на заседании во вторник, заявил РИА Новости глава избиркома города Илья Захаров.

Происшествия Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».

Общество Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные В законопроекте предлагается автоматически признавать долг безнадежным после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором ее часть отнесена к истекшему сроку давности, говорится в заметке.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Политика Раскрыт размер зарплаты Зеленского на посту президента «Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», — цитирует сообщение RT.

Гаджеты Xiaomi представила триммер для бороды Mi Beard Trimmer Китайская компания Xiaomi представила триммер для бороды Mi Beard Trimmer. Данное устройство пока будет предлагаться только на рынке Индии.

Политика Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Сын Армена Джигарханяна пригласил на свидание Ольгу Казаченко Бывшая жена звезды 90-х Вадима Казаченко Ольга удивила подписчиков своего Инстаграма пикантным снимком.

Экономика Два карельских моногорода попали в список самых проблемных в России Минэкономразвития России назвало Лахденпохью и Надвоицы в числе самых проблемных моногородов страны, в первую очередь, из-за жалоб населения.

Политика В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.