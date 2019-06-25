Общество
Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»РИА Новости 02:17
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина допустила ошибку во время телеинтервью, приписав авторство пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума" Александру Радищеву. В эфире телеканала "Абакан 24" ведущий спросил у Гимазутиной, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева.
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«Ребятишкам очень сложно». Министр образования Хакасии перепутала Радищева с Грибоедовым
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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
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