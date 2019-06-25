Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»РИА Новости 02:17

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина допустила ошибку во время телеинтервью, приписав авторство пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума" Александру Радищеву. В эфире телеканала "Абакан 24" ведущий спросил у Гимазутиной, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева.
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Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

РИА Новости02:17

Министр образования Хакасии устала и оговорилась, назвав Грибоедова Радищевым

Московский Комсомолец Хакасия02:56

Министр образования Хакасии приписала авторство «Горя от ума» Радищеву

Дождьвчера в 16:02

Правительство Хакасии: «Министр оговорилась, приписав „Горе от ума“ Радищеву»

Шанс (г. Абакан)02:23

Министр образования Хакасии сказала, что «Горе от ума» написал Радищев

Znak.com00:11

«Ребятишкам очень сложно». Министр образования Хакасии перепутала Радищева с Грибоедовым

Фонтанка.Рувчера в 17:07

В минобразования Хакасии объяснили ошибку министра, назвавшую Радищева автором «Горе от ума»

Snob.ru02:35
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Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

Обновлено в 07:50
Театры

После скандала с Дорониной во МХАТе ответили на критику спектаклей

Заместитель худрука театра Александр Замыслов ответил на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом нескольких артистов и зрителей МХАТ имени Горького к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:12
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика

Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Политика

Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Экология

Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов

Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 06:58
Политика

Эрдоган обозначил сроки получения российских комплексов С-400

Поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 начнутся уже в июле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на мероприятии правящей партии.
Обновлено в 07:08
Политика

Тимошенко назвала «провалом» Украины допуск России в ПАСЕ

Бывший украинский премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сочла решение о возвращении российской стороны в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) концом "нормандского формата", при котором сотрудничали Франция, ФРГ, Украина и Россия.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом

Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено в 06:00
Баскетбол

Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Россия и Мальдивы подписали соглашение об отмене визового режима

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид подписали соглашение об отмене визовых требований по итогам переговоров.
Обновлено в 06:19
Общество

Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением

22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.
Обновлено в 07:29
Театры

Роман Абрамович поможет в строительстве новой сцены в пермском театре

Обновлено в 04:17
Политика

Госдума упростила получение гражданства РФ иностранным специалистам

Госдума в третьем чтении приняла закон, сокращающий срок осуществления трудовой деятельности, необходимого для обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 06:09
Технологии

В работе «Билайна» произошел сбой

Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.
Обновлено в 07:40
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

Обновлено в 06:47
Происшествия

На заводе «Дагдизель» в Дагестане взорвался кислородный баллон

Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова рассказала, с кем будет встречать старость

Людмила Поргина: Без Коли стало трудно дышать Фото: Global Look Press По словам Поргиной, сейчас все ее мысли заняты изготовлением памятника любимому мужу.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Сын Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления

Обновлено в 05:52
Политика

Россия договорилась с Израилем и США по сирийскому вопросу

По словам Патрушева, стороны уже договорились по основным вопросам урегулирования ситуации в Сирии.
Обновлено в 06:27
Политика

Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на G20 в Осаке.
Обновлено в 06:27
Политика

На Украине начали расследование из-за песни Газманова на выпускном

Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Шойгу объявил форум «Армия-2019» открытым

Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл Международный военно-технический форум «Армия-2019» в парке «Патриот».
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

«Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12

Группа компаний "Калашников" представляет новинку — гражданскую версию автоматов АК-12 и АК-15 — карабин АК TR3.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»

В Петербурге состоялось одно из главных событий года – праздник выпускников школ «Алые паруса».
Обновлено в 02:45
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
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Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж

Мосгорсуд признал виновным в шпионаже гражданина Польши Мариана Радзаевски, передают РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
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Радищев Александр Николаевич
Российский писатель
Российский прозаик, поэт, философ, де-факто руководитель Петербургской таможни, участник Комиссии по составлению законов при Александре I. Стал наиболее известен благодаря своему основному произведению «Путешествие из Петербурга в Москву», которое издал анонимно в июне 1790 года.
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