Политика
Министр обороны Украины ушел в отставку, понарошку разрушив КремльREGNUM 14:30
Министр обороны Украины Степан Полторак, ранее написавший заявление об уходе в отставку, опубликовал на своей странице в Facebook свою фотографию рядом с разрушенным Московским Кремлём, сообщает 20 мая украинское агентство «Униан».
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Экс-глава Минобороны Украины Полторак опубликовал фото на фоне разрушенного Кремля
Московский Комсомолец13:45
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