Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопеРИА Новости 13:12

Министр обороны Украины Степан Полторак опубликовал свою фотографию на фоне "взорванных" башен Московского Кремля, пишет УНИАН. Как сообщает издание, таким коллажем Полторак сопроводил одну из своих публикаций в фейсбуке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

РИА Новости13:12

Министр обороны Украины «взорвал» Московский Кремль в Facebook

Известия13:58

Экс-глава Минобороны Украины Полторак опубликовал фото на фоне разрушенного Кремля

Московский Комсомолец13:45

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе, сообщили СМИ

Газета.Ru14:37

Министр обороны Украины опубликовал в Facebook фото разрушенного Кремля

РБК14:26

Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем

Комсомольская правда12:01

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Lenta.ru11:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Авто

Компания Volkswagen приготовила семь концептов для США

В этом году на мероприятии SOWO в городе Саванна (штат Джорджия) американское крыло компании представило семь шоу-каров, придуманных энтузиастами для энтузиастов.
Обновлено в 09:00
Гаджеты

Intel и Qualcomm приостановили работу с Huawei

Крупнейшие американские корпорации, среди которых Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, прекращают сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:44
Футбол

Льоренте покинет «Тоттенхэм» летом

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет команду предстоящим летом.
Обновлено в 14:56
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Политика

Глава совдира «Коммерсанта» связал увольнения с подозрением в «заказе»

Журналистов отдела политики «Коммерсанта» уволили, после того как поступило сообщение о «заказной» статье, а журналисты отказались раскрыть главному редактору газеты свои источники.
Обновлено в 14:38
Политика

Лавров передал Помпео письмо от детей арестованной в США Осиповой

"Министр Лавров во время переговоров с Майклом Помпео 14 мая передал ему обращение от детей Осиповой, которое было адресовано министерству иностранных дел России и в госдепартамент США", - сказал Брод.
Обновлено в 13:29
Наука

Ученые смогли создать самый громкий звук под водой

Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Политика

Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского

Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:40
Экономика

Антипинский НПЗ пошел на банкротство

Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено в 07:08
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Здоровье

Фонды ОМС при оплате лучевой терапии учтут ее длительность

Тарифы на оплату лучевой терапии учитывают ее длительность, что обеспечит покрытие расходов медицинских организаций, уверены в фонде.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Политика

Пашинян: революция в Армении продолжается

Второй этап революции в Армении начнется завтра, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян 19 мая на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 16:47
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рассказала о том, как воспитывает детей

Агата Муцениеце является не только популярной и востребованной актрисой, она как известно успевает быть любимой женщиной Павла Прилучного и счастливой мамой двух прекрасных детей.
Обновлено в 14:58
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Интернет

Более 50 тыс. Instagram-инфлюенсеров нашли личную информацию о себе в индийской базе данных

Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие

В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено в 13:37
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное