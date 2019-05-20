Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопеРИА Новости 13:12
Министр обороны Украины Степан Полторак опубликовал свою фотографию на фоне "взорванных" башен Московского Кремля, пишет УНИАН. Как сообщает издание, таким коллажем Полторак сопроводил одну из своих публикаций в фейсбуке.
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Экс-глава Минобороны Украины Полторак опубликовал фото на фоне разрушенного Кремля
Московский Комсомолец13:45
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Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Авто
Компания Volkswagen приготовила семь концептов для США
В этом году на мероприятии SOWO в городе Саванна (штат Джорджия) американское крыло компании представило семь шоу-каров, придуманных энтузиастами для энтузиастов.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
Intel и Qualcomm приостановили работу с Huawei
Крупнейшие американские корпорации, среди которых Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, прекращают сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:44
Футбол
Льоренте покинет «Тоттенхэм» летом
Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет команду предстоящим летом.
Обновлено в 14:56
Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Политика
Глава совдира «Коммерсанта» связал увольнения с подозрением в «заказе»
Журналистов отдела политики «Коммерсанта» уволили, после того как поступило сообщение о «заказной» статье, а журналисты отказались раскрыть главному редактору газеты свои источники.
Обновлено в 14:38
Политика
Лавров передал Помпео письмо от детей арестованной в США Осиповой
"Министр Лавров во время переговоров с Майклом Помпео 14 мая передал ему обращение от детей Осиповой, которое было адресовано министерству иностранных дел России и в госдепартамент США", - сказал Брод.
Обновлено в 13:29
Наука
Ученые смогли создать самый громкий звук под водой
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Политика
Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского
Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:40
Экономика
Антипинский НПЗ пошел на банкротство
Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено в 07:08
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Здоровье
Фонды ОМС при оплате лучевой терапии учтут ее длительность
Тарифы на оплату лучевой терапии учитывают ее длительность, что обеспечит покрытие расходов медицинских организаций, уверены в фонде.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Политика
Пашинян: революция в Армении продолжается
Второй этап революции в Армении начнется завтра, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян 19 мая на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 16:47
Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала о том, как воспитывает детей
Агата Муцениеце является не только популярной и востребованной актрисой, она как известно успевает быть любимой женщиной Павла Прилучного и счастливой мамой двух прекрасных детей.
Обновлено в 14:58
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Интернет
Более 50 тыс. Instagram-инфлюенсеров нашли личную информацию о себе в индийской базе данных
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие
В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено в 13:37