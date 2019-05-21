Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопеРИА Новости 13:12

Министр обороны Украины Степан Полторак опубликовал свою фотографию на фоне "взорванных" башен Московского Кремля, пишет УНИАН. Как сообщает издание, таким коллажем Полторак сопроводил одну из своих публикаций в фейсбуке.
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Полторак удалил «взорванный» Кремль со своей страницы в Facebook

Московский Комсомолец18:04

Министр обороны Украины опубликовал в Facebook фото разрушенного Кремля

РБК14:26

Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем

Комсомольская правда12:01

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе, сообщили СМИ

Газета.Ru14:37

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

РИА Новости13:12

Министр обороны Украины «взорвал» Московский Кремль в Facebook

Известия13:58

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Lenta.ru11:10
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Здоровье

Жительница Кракова родила шестерню

Обновлено в 09:23
Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено в 19:49
Происшествия

Сгоревший автосалон штрафовали за нарушение пожарной безопасности

Ранее кемеровский автосалон, который полыхал в понедельник, 20 мая, штрафовали за нарушение пожарной безопасности.
Обновлено в 20:41
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель

В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено в 06:35
Политика

Трамп предостерег Иран от войны

Президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им, и призвал никогда этого не делать.
Обновлено вчера в 17:02
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено в 19:43
Транспорт

В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов

Обновлено в 20:49
Политика

О «поражении» Запада на Украине заявил экс-глава спецслужбы Израиля

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению Москвы на украинском направлении провалились.
Обновлено в 22:16
Футбол

Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезоне

Обновлено в 15:12
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Экономика

Эксперты Avito выяснили, где в России продаются самые дешевые велосипеды

Велосипед в России за год стал на 3,3% доступнее, сейчас его средняя стоимость составляет 12,15 тысячи рублей, выяснили эксперты сервиса объявлений Avito в преддверии Всемирного дня велосипеда, отмечаемого 3 июня.
Обновлено в 20:16
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено в 22:22
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Политика

Шефчович призвал скорее провести переговоры по транзиту газа

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович заявил, что переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины надо провести как можно скорее.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Политика

Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку

Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

В Северной Каролине потерпел крушение самолет морской пехоты США

Обновлено в 21:45
Общество

ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов

В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке.
Обновлено в 10:47
Авто

Новые ЗИЛ-133 выставили на продажу

Абсолютно "новые" трёхосные ЗИЛ-133ГЯ, которые прекратили выпускать в 1999 году, вновь появились в продаже.
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Шоу-бизнес

Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной

Обновлено в 11:58
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

Обновлено в 12:04
Армия и оружие

Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования

Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено в 17:51
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии убиты 29 заключенных

Обновлено в 04:02
Политика

Зеленский распустил украинский парламент на инаугурации

Обновлено в 06:01
Происшествия

Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины

Обновлено в 12:40
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