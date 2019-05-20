Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопеРИА Новости 13:12
Министр обороны Украины Степан Полторак опубликовал свою фотографию на фоне "взорванных" башен Московского Кремля, пишет УНИАН. Как сообщает издание, таким коллажем Полторак сопроводил одну из своих публикаций в фейсбуке.
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Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено в 17:02
Кино
Финал «Игры престолов» посмотрели более 19 млн человек в США
Обновлено в 18:44
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 12:41
Общество
Регионы ошибок не прощают
В регионах покупательский трафик гораздо ниже, поэтому бизнес ищет помещения, которые позволили бы максимально привлекать будущего клиента.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Россиянин утонул на озере в Финляндии
Россиянин погиб на озере в Финляндии после того, как перевернулась лодка, в которой он находился.
Обновлено в 17:33
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Космос
Серийное производство станции «Луна-27» займет 10 месяцев
НПО имени Лавочкина госкорпорации «Роскосмос» в будущем планирует тиражировать за период около 10 месяцев автоматическую межпланетную станцию «Луна-27», предназначенную для посадки на естественный спутник Земли, рассказал РИА Новости в понедельник, 20 мая, источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Политика
Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко
ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Гаджеты
Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android
Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено в 15:28
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Энергетика
Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть
Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Политика
Суд не стал запрещать демократам требовать налоговые декларации Трампа
Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта в понедельник отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Дональда Трампа за последние 10 лет.
Обновлено в 18:28
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Экономика
В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян
Реальные доходы населения страны в первые три месяца 2019 года снизились на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 12:21
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 за 390 долларов представят 20 мая
Презентация смартфона Redmi K20 за 390 долларов состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено в 11:28
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Общество
Рабочий класс. Отказаться от высшего образования может быть хорошей идеей
Еще каких-то пять лет назад 8% семей, где оба супруга имеют высшее образование, жили за чертой бедности, а 1,4% не хватало даже на еду.
Обновлено в 12:52
Экономика
Модернизация ТЭС Дальнего Востока нуждается в конкуренции
Отсутствие конкуренции при распределении государственных заказов на модернизацию старых и строительство новых теплоэлектростанций в дальневосточных регионах в пятилетней перспективе может привести к увеличению бюджетных затрат на энергообеспечение Дальнего Востока на 90 млрд рублей в год, полагают эксперты агентства «Vygon Consulting».
Обновлено в 06:35
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Политика
Украинский закон о языке изучит Совбез ООН
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 04:09
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41