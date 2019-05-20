Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопеРИА Новости 13:12

Министр обороны Украины Степан Полторак опубликовал свою фотографию на фоне "взорванных" башен Московского Кремля, пишет УНИАН. Как сообщает издание, таким коллажем Полторак сопроводил одну из своих публикаций в фейсбуке.
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Полторак удалил «взорванный» Кремль со своей страницы в Facebook

Московский Комсомолец18:04

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Lenta.ru11:10

Министр обороны Украины «взорвал» Московский Кремль в Facebook

Известия13:58

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе, сообщили СМИ

Газета.Ru14:37

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

РИА Новости13:12

Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем

Комсомольская правда12:01

Министр обороны Украины опубликовал в Facebook фото разрушенного Кремля

РБК14:26
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено в 17:02
Кино

Финал «Игры престолов» посмотрели более 19 млн человек в США

Обновлено в 18:44
Политика

Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол

Обновлено в 05:52
Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

В ЦПВС рассказали о попытке обстрела боевиками авиабазы Хмеймим

Обновлено в 15:18
Общество

Регионы ошибок не прощают

В регионах покупательский трафик гораздо ниже, поэтому бизнес ищет помещения, которые позволили бы максимально привлекать будущего клиента.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Россиянин утонул на озере в Финляндии

Россиянин погиб на озере в Финляндии после того, как перевернулась лодка, в которой он находился.
Обновлено в 17:33
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Космос

Серийное производство станции «Луна-27» займет 10 месяцев

НПО имени Лавочкина госкорпорации «Роскосмос» в будущем планирует тиражировать за период около 10 месяцев автоматическую межпланетную станцию «Луна-27», предназначенную для посадки на естественный спутник Земли, рассказал РИА Новости в понедельник, 20 мая, источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Политика

Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко

ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Гаджеты

Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android

Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено в 15:28
Хоккей

В честь победы Великобритании над Францией на ЧМ выпустили футболки

Обновлено в 17:45
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Энергетика

Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть

Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Политика

Суд не стал запрещать демократам требовать налоговые декларации Трампа

Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта в понедельник отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Дональда Трампа за последние 10 лет.
Обновлено в 18:28
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Экономика

В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян

Реальные доходы населения страны в первые три месяца 2019 года снизились на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 12:21
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Гаджеты

Смартфон Redmi K20 за 390 долларов представят 20 мая

Презентация смартфона Redmi K20 за 390 долларов состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Общество

Рабочий класс. Отказаться от высшего образования может быть хорошей идеей

Еще каких-то пять лет назад 8% семей, где оба супруга имеют высшее образование, жили за чертой бедности, а 1,4% не хватало даже на еду.
Обновлено в 12:52
Экономика

Модернизация ТЭС Дальнего Востока нуждается в конкуренции

Отсутствие конкуренции при распределении государственных заказов на модернизацию старых и строительство новых теплоэлектростанций в дальневосточных регионах в пятилетней перспективе может привести к увеличению бюджетных затрат на энергообеспечение Дальнего Востока на 90 млрд рублей в год, полагают эксперты агентства «Vygon Consulting».
Обновлено в 06:35
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Политика

Украинский закон о языке изучит Совбез ООН

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 04:09
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
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